الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جندي وإصابة آخرين بمعارك في غزة

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة، وذلك تزامنا مع دخول عدوانه على غزة يومه الـ100.

وقال الجيش في بيان "قُتل المساعد احتياط اندوعالم كابيدة البالغ من العمر 21 عاما من بلدة كريات غات (جنوب) أثناء المعارك الدائرة جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي أن الجندي كان تابعا للواء "ساعر مغولان".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضا إصابة 12 ضابطا وجنديا في معارك بالقطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن وحدة الإنقاذ الإسرائيلية (669) تواصل نقل جنود جرحى من معارك وسط قطاع غزة.

وكان المراسل قد أفاد بتواصل الاشتباكات بالأسلحة الرشاشة الثقيلة، في مخيم البريج وسط القطاع بين مقاتلي المقاومة وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.

وكشف جيش الاحتلال إصابة 1106 عسكريين منذ بدء العملية البرية، 240 منهم إصاباتهم خطرة.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى صبيحة اليوم الأحد 23 ألفا و968 شهيدا، و60 ألفا و582 إصابة، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.