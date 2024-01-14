الجمهوريون يفضلون ترامب وأدنى تأييد لبايدن وسط الديمقراطيين

مع بداية الانتخابات الحزبية التمهيدية للانتخابات الرئاسية الأميركية في 2024، أظهر أحدث استطلاع للرأي تفوق الرئيس السابق دونالد ترامب على منافسيه الجمهوريين بينما انخفضت نسبة التأييد للرئيس جو بايدن وسط الديمقراطيين لتصل لأدنى نسبة من تأييد حزبه لرئيس أميركي خلال 15 سنة الماضية.

وأظهر استطلاع لمحطة آي بي سي الأميركية أن ترامب يحظى بتقدير جيد بشكل خاص من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية، وفقا لـ 3 مقاييس: الحصول على أفضل فرصة للفوز في نوفمبر/تشرين الثاني، وكونه زعيما قويا، وكونه المرشح الأكثر تأهيلا للحزب.

حيث أظهر الاستطلاع أن 72% من البالغين المتحالفين مع الجمهوريين راضون عن ترامب مرشحا، بينما حصل على 75% في مايو/أيار الماضي.

وبالمقارنة مع ترامب، فإن 57% من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية راضون عن بايدن مرشحا عن حزبهم، وهو ما يعكس انخفاض شعبيته والحماس له للوصول للبيت الأبيض.

ووفقا للاستطلاع فإذا كانت نتيجة الموسم التمهيدي، ستمثل معركة بين مرشحين لا "يتمتعون بشعبية كبيرة" وفقا لقناة سي بي إس، فنسبة المؤيدين لبايدن تبلغ 33% وهي أسوء من أدنى مستوى تأييد حصل عليه ترامب أثناء رئاسته وهو 36%.

وقد شارك بالاستطلاع 2228 مشاركا، وأُجري باللغتين الإنجليزية والإسبانية، وفقا للقناة الأميركية.