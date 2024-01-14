إصابة 5 جنود إسرائيليين باشتباكات على الحدود مع لبنان

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن 5 جنود نقلوا إلى مستشفى رمبام بعد إصابتهم في اشتباك مسلح على الحدود الشمالية، كما أن جنوده قتلوا 4 مسلحين تسللوا من لبنان إلى منطقة جبل الروس في مزارع شبعا على سفوح جبل الشيخ، فجر اليوم الأحد.

وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي أفادت برصد إطلاق قذائف صاروخية من جنوب لبنان، كما أكد بيان لحزب الله أنهم استهدفوا بالصواريخ مرابض المدفعية الإسرائيلية في خربة ماعر، وحققوا إصابات مباشرة.

في المقابل، أوضح جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ قوة -في محيط الموقع العسكري غلاديولا على السفوح الغربية لجبل الشيخ- اشتبكت مع مسلحين تسللوا من الجانب اللبناني إلى المناطق الخاضعة للجيش الإسرائيلي.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية مواقع المسلحين الذين دار الاشتباك معهم مما أدى لمقتلهم.

ولم تعلن أي جهة في لبنان مسؤوليتها عن عملية التسلل.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع إسرائيل القصف بشكل شبه يومي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ويأتي ذلك ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 23 ألف شهيد ونحو 60 ألف مصاب، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.