أوكرانيا تعرض في دافوس خطة زيلينسكي للسلام

تعرض أوكرانيا -اليوم الأحد- بمنتجع دافوس في سويسرا ما أطلق عليها "خطة السلام" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وذلك قبل بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي غدا الاثنين.

ويجتمع وزراء من حكومة كييف مع ممثلين عن 80 دولة تقريبا لمناقشة مستقبل أوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من عامين على اندلاع الحرب الروسية عليها.

وتنص خطة زيلينسكي المكونة من 10 نقاط، وتم تقديمها لأول مرة في أواخر 2022، على انسحاب كل القوات الروسية من أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم، ومحاكمة مرتكبي جرائم حرب، ومحاسبة القيادات المتورطة في الحرب ودفع تعويضات وتقديم ضمانات أمنية.

وترفض روسيا الخطة كما لم يتم دعوتها إلى الاجتماعات السابقة، وكان آخرها قد عقد في مالطا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن غير المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني بنفسه الجولة الرابعة من المحادثات، رغم أنه سيكون في المدينة لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لم يحدد بعد من الأسبوع الجاري.

ورفض الرئيس الأوكراني يوم الخميس فكرة وقف إطلاق النار، قائلا إن هذا سيكون في مصلحة موسكو فقط، حيث سيمنح الكرملين الوقت لتجديد مخزونه من الأسلحة.