مظاهرات بمدن غربية وإسلامية للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على غزة

شهدت عدة مدن وعواصم عربية وإسلامية وغربية -اليوم السبت- مظاهرات حاشدة تضامنا مع غزة وللتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وكان التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا دعا لمسيرات عالمية -اليوم السبت- لنصرة غزة في أكثر من 120 مدينة، ضمن 45 دولة حول العالم.

وتأتي هذه التظاهرات المرتقبة في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية مداولاتها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 98 يوما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 23 ألفا و708 شهداء، و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

بريطانيا

ففي العاصمة البريطانية لندن خرجت مسيرات ومظاهرة كبرى للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع وبإدخال معونات عاجلة إلى غزة ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم في الحرب الحالية.

كما طالب المتظاهرون في بريطانيا والولايات المتحدة بالتوقف عن قصف اليمن وعن دعم إسرائيل. وقدرت الشرطة البريطانية أعداد المتظاهرين حوالي 100 ألف حتى الآن.

#شاهد | تظاهرات حاشدة في العاصمة البريطانية لندن تنديداً بحرب الإبادة الذي يشنها الكيان الغاصب على قطاع غزة pic.twitter.com/bfRL3LIXlN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2024

ألمانيا

وفي ألمانيا خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة ميونخ، تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

تظاهرة حاشدة في مدينة ميونخ الألمانية؛ تضامناً مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية. pic.twitter.com/toVg21Ntj0 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 13, 2024

وفي العاصمة الألمانية، احتل متظاهرون محطة برلين المركزية لوقف الحرب على غزة، وقد اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

متظاهرون يحتلون محطة برلين المركزية لوقف الحرب على غزة والشرطة تنكل بعدد منهم#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/CxOawqgTZT — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 13, 2024

كما تظاهر العشرات في مدينة كيل الألمانية، للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

تغطية صحفية: في اليوم العالمي من أجل غزة.. تظاهرة حاشدة في مدينة كيل الألمانية. pic.twitter.com/lkILrWF7xx — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 13, 2024

السويد

كما خرجت تظاهرة حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

تغطية صحفية: تظاهرة حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم؛ إسناداً لغزة وللمطالبة بوقف الحرب. pic.twitter.com/QeuNmh75p6 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 13, 2024

وخرجت مظاهرة مماثلة في مدينة أوبسالا رفضًا للعدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

تغطية صحفية | تظاهرة في مدينة أوبسالا في السويد رفضًا لعدوان الاحتلال. pic.twitter.com/OjW4zo3ep8 — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 13, 2024

لوكسمبورغ

وفي لوكسمبورغ تظاهر الآلاف أمام السفارة الأميركية، للتنديد بدعم الإدارة الأميركية المتواصلة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

#شاهد | تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في لوكسمبورغ إسناداً لغزة وتنديداً بعدوان الاحتلال المستمر. pic.twitter.com/T1Jvu2QhHU — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2024

الدانمارك

وفي الدانمارك تظاهر الآلاف في العاصمة كوبنهاجن، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

#شاهد | تظاهرة في كوبنهاجن الدنماركية إسناداً لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الصهيونية على القطاع pic.twitter.com/5lagrohgYc — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) January 13, 2024

هولندا

وفي مدينة لاهاي بهولندا واصل المئات من المتضامنين مع فلسطين التظاهر أمام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة.

ماذا قال المتضامنون مع فلسطين الذين تظاهروا قرب محكمة العدل الدولية في #لاهاي؟#حرب_غزة pic.twitter.com/4JOIOxZHG3 — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 13, 2024

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نظم متضامنون مع فلسطين وقفة حاشدة في يوم التضامن العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقفة حاشدة في فرنسا بالتزامن مع يوم التضامن العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة pic.twitter.com/PDrH0f6KbP — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 13, 2024

إيطاليا

كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة فلورنسا الإيطالية، إسنادا لغزة وفلسطين وتنديدا بعدوان الاحتلال المستمر منذ 100 يوم على القطاع.

أميركا

وفي الولايات المتحدة، تظاهر الآلاف في مدينة نيويورك للتنديد بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن وباستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

أستراليا

كما انطلقت مسيرة في سيدني الأسترالية، دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة".

◾ انطلاق مسيرة في سيدني الأسترالية، دعماً لفلسطين وتنديداً بجرائم الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة".. pic.twitter.com/yy6fcn3ZFf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) January 13, 2024

تركيا

وفي تركيا، تظاهر الآلاف في مدينة قونيا دعما لفلسطين وغزة، للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

تغطية صحفية: تظاهرة في مدينة قونيا التركية دعماً لفلسطين وغزة pic.twitter.com/s5V9O8MycF — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 13, 2024

كوريا الجنوبية

وفي القارة الآسيوية، خرجت مظاهرات في سول عاصمة كوريا الجنوبية، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع غزة ونددوا بالعدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

متظاهرون يحتشدون في كوريا الجنوبية دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف الإبـ ـادة الجماعية على قطاع غزة pic.twitter.com/JBLfovDzjv — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 13, 2024

اليابان

كما خرجت تظاهرات حاشدة في عدة مدن يابانية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع.

في يوم التضامن العالمي.. محتجون يتظاهرون في اليابان دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف إطلاق النار pic.twitter.com/X1LgdfTYIr — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 13, 2024

إندونيسيا

كما شهدت 18 مدينة إندونيسية وقفات احتجاجية ومظاهرات تضامنية مع أهل غزة واستنكارا للحرب الإسرائيلية على القطاع عشية بلوغها يومها المئة.

وقد نظم المحتجون مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا بدعوة من منظمات مجتمعية ودينية. وطالبوا الحكومة الأميركية بوقف الدعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شهدت مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية أكبر أقاليم إندونيسيا مظاهرة أخرى، تنديدا بالجرائم التي ترتبكها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.

عشية المئة يوم على بدء الحرب.. وقفة تضامنية أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الإندونيسية #جاكرتا للتنديد بالحرب على #غزة#الأخبار #حرب_غزة pic.twitter.com/qaA76lZn9H — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) January 13, 2024

جنوب أفريقيا

وفي القارة الأفريقية، خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف مدن جنوب أفريقيا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

📹متابعة صفا| تظاهرات في جنوب إفريقيا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة pic.twitter.com/Bfo3mYbwGq — وكالة صفا (@SafaPs) January 13, 2024

المغرب

وفي المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة 113 مظاهرة في 56 مدينة بالمملكة، دعما لغزة التي تعاني الحرب لأكثر من 3 شهور.

ورفع المتظاهرون شعار "لا لتهجير الفلسطينيين"، كما نددوا باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط صمت دولي رسمي.