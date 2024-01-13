أخبار|فلسطين

مظاهرات حول العالم تطالب بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة

مظاهرة واشنطن المطالبة بوقف الحرب على غزة تعد من بين أكبر المظاهرات التي خرجت في الولايات المتحدة منذ السابع من أكتوبر الماضي (الفرنسية)
13/1/2024-|آخر تحديث: 14/1/202404:39 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

شهدت الولايات المتحدة ودول عدة في أوروبا وأفريقيا والعالمين العربي والإسلامي -أمس السبت- مظاهرات حاشدة طالبت بوقف المجازر الإسرائيلية في غزة ونددت بالمواقف الغربية إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون.

وكان التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا دعا لمسيرات عالمية لنصرة غزة في أكثر من 120 مدينة، ضمن 45 دولة حول العالم.

وتأتي هذه التظاهرات في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية مداولاتها في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 98 يوما.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 23 ألفا و708 شهداء، و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

  • الولايات المتحدة

    تظاهر الآلاف في العاصمة الأميركية واشنطن مطالبين بوقف فوري للحرب المستمرة على غزة منذ 100 يوم.
    وحمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف حملة "الإبادة" في غزة، كما طالبوا الرئيس الأميركي جو بايدن بالتوقف عن إمداد إسرائيل بالأسلحة.
    كذلك تظاهر الآلاف في مدينة نيويورك للتنديد بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن وباستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

  • بريطانيا

ففي العاصمة البريطانية لندن خرجت مسيرات ومظاهرة كبرى للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووقف الحرب الإسرائيلية على القطاع وبإدخال معونات عاجلة إلى غزة ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم في الحرب الحالية.

كما طالب المتظاهرون في بريطانيا والولايات المتحدة بالتوقف عن قصف اليمن وعن دعم إسرائيل. وقدرت الشرطة البريطانية أعداد المتظاهرين حوالي 100 ألف.

  • ألمانيا

وفي ألمانيا خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة ميونخ، تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

وفي العاصمة الألمانية، احتل متظاهرون محطة برلين المركزية لوقف الحرب على غزة، وقد اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

كما تظاهر العشرات في مدينة كيل الألمانية، للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

  • سويسرا

شهدت مدينة بازل السويسرية مظاهرة مؤيدة لفلسطين ومطالبة بوقف الحرب على غزة.

وشارك في المظاهرة 2500 شخص، بحسب تقديرات الشرطة.

السويد

كما خرجت تظاهرة حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

وخرجت مظاهرة مماثلة في مدينة أوبسالا رفضًا للعدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

  • لوكسمبورغ

وفي لوكسمبورغ تظاهر الآلاف أمام السفارة الأميركية، للتنديد بدعم الإدارة الأميركية المتواصلة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

  • الدانمارك

وفي الدانمارك تظاهر الآلاف في العاصمة كوبنهاجن، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

  • هولندا

وفي مدينة لاهاي بهولندا واصل المئات من المتضامنين مع فلسطين التظاهر أمام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة.

  • فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نظم متضامنون مع فلسطين وقفة حاشدة في يوم التضامن العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

  • إيطاليا

كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة فلورنسا الإيطالية، إسنادا لغزة وفلسطين وتنديدا بعدوان الاحتلال المستمر منذ 100 يوم على القطاع.

  • أستراليا

كما انطلقت مسيرة في سيدني الأسترالية، دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، ضمن فعاليات "اليوم العالمي من أجل غزة".

  • تركيا

وفي تركيا، تظاهر الآلاف في مدينة قونيا دعما لفلسطين وغزة، للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

  • كوريا الجنوبية

وفي القارة الآسيوية، خرجت مظاهرات في سول عاصمة كوريا الجنوبية، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع غزة ونددوا بالعدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

  • اليابان

كما خرجت تظاهرات حاشدة في عدة مدن يابانية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع.

  • إندونيسيا

كما شهدت 18 مدينة إندونيسية وقفات احتجاجية ومظاهرات تضامنية مع أهل غزة واستنكارا للحرب الإسرائيلية على القطاع عشية بلوغها يومها المئة.

وقد نظم المحتجون مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا بدعوة من منظمات مجتمعية ودينية. وطالبوا الحكومة الأميركية بوقف الدعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شهدت مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية أكبر أقاليم إندونيسيا مظاهرة أخرى، تنديدا بالجرائم التي ترتبكها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.

  • جنوب أفريقيا

وفي القارة الأفريقية، خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف مدن جنوب أفريقيا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

  • المغرب

وفي المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة 113 مظاهرة في 56 مدينة بالمملكة، دعما لغزة التي تعاني الحرب لأكثر من 3 شهور.

ورفع المتظاهرون شعار "لا لتهجير الفلسطينيين"، كما نددوا باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط صمت دولي رسمي.

  • الأردن

    تظاهر عشرات الناشطين في محيط السفارة الأميركية بالعاصمة الأردنية عمان احتجاجا على ما وصفوه بموقف واشنطن المنحاز لإسرائيل في حربها على غزة.وندد المشاركون في الوقفة بالضربات الأمبركية البريطانية على اليمن، وطالبوا الدول العربية باتخاذ موقف حازم تجاه الحرب على غزة وقصف اليمن.

  • تونس

    تظاهر تونسييون أمام مقر السفارة الأميركية بتونس دعما للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
    ورفع المحتجون شعارات ولافتات تدعو إلى فك الحصار ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وأخرى تطالب السلطات التونسية بطرد السفير الأميركي في تونس وسن قانون لتجريم كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل. كما استنكر المحتجون الدعم الغربي لإسرائيل في حربها على غزة.

  • العراق

    تظاهر عراقيون في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد تنديدا بما وصفوه بالاعتداء الأميركي الغاشم على اليمن.

    وردد المتظاهرون هتافات داعمة لقوات أنصار الله الحوثيين في اليمن والمقاومة الفلسطينية واللبنانية، كما رفعوا شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، وأخرى تطالب بخروج القوات الأمريكية من العراق.

المصدر : الجزيرة + وكالات