فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية أثناء عمليات قبالة سواحل الصومال

أعلن الجيش الأميركي الإبلاغ عن فقدان 2 من أفراد البحرية الأميركية في البحر أثناء القيام بعمليات قبالة ساحل الصومال مساء الخميس، وأشار إلى أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة لتحديد مكانهما.

وقالت القيادة الوسطى الأميركية في بيان إنه تم نشر البحارة في منطقة عمليات الأسطول الخامس الأميركي لدعم سلسلة من المهام. وأضاف البيان أنه لن يتم توفير معلومات إضافية لحين اكتمال عملية انتشال المفقودين.