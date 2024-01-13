صواريخ القسام تؤرق المستوطنين بغلاف غزة وتزعزع ثقتهم بجيشهم

رغم إعلان الجيش الإسرائيلي أنه دمّر عددا من منصات إطلاق الصواريخ في قطاع غزة، بثت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مشاهد لرشقة صاروخية قالت إنها أطلقتها شمال قطاع غزة تجاه إسرائيل.

وبحسب مراسل الجزيرة في غلاف غزة إلياس كرام، فإن الرشقة الصاروخية التي أطلقتها كتائب القسام استهدفت المناطق الشمالية لغلاف غزة وتحديدا بلدة نتيف هعسراه التي دوّت فيها صافرات الإنذار.

وجاء إطلاق المقاومة الفلسطينية رشقتها الصاروخية بعد يوم من إعلان الجيش الإسرائيلي في آخر بيان له يوم أمس أنه تمكن من تدمير نحو 700 منصة لإطلاق الصواريخ الفلسطينية تجاه إسرائيل.

وتؤرق صواريخ القسام والمقاومة المستوطنين الإسرائيليين وخاصة الذين يقطنون في غلاف غزة والذين غادروا بيوتهم منذ بداية الحرب، رغم أن الحكومة الإسرائيلية تقوم في الأسابيع الأخيرة بحثهم وتشجيعهم على العودة.

وبحسب مراسل الجزيرة، فإن الرشقة الصاروخية التي أطلقتها كتائب القسام اليوم ستعزز عدم ثقة الإسرائيليين في مؤسستهم العسكرية وفي جيشهم الذي يقرون بأنه لم يحقق أي انجاز عسكري على الأرض.

وبعد 99 يوما من الحرب، ما تزال المعارك متواصلة في المناطق الشمالية من قطاع غزة، وما تزال المقاومة الفلسطينية تبدي قدرة عالية على التصدي ومواجهة قوات الاحتلال الإسرائيلي في الميدان.

كما أن المقاومة -يضيف مراسل الجزيرة- ما تزال قادرة على إطلاق الصواريخ صوب بلدات غلاف غزة وحتى صوب العمق الإسرائيلي، وتحديد المكان والزمان والمدى الخاص بإطلاق الصواريخ، بالإضافة إلى أنها توقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الاحتلال وتدمّر آلياته العسكرية.

وأشار إلى أن كُتّاب الأعمدة من المحللين والمراقبين العسكريين في إسرائيل يقرون بأن جيشهم لم يحقق أهداف المعركة وعجز عن "إخضاع حركة حماس التي لم تستسلم ولم ترفع الراية البيضاء".