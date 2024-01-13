صحف عالمية: قضية الإبادة الجماعية في لاهاي دعوة لاستيقاظ الحكومات الغربية

سلطت صحف عالمية -في تقاريرها وتحليلاتها- الضوء على القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وعلى الغارات الجوية التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

وتطرقت صحيفة "غارديان" في مقال لها إلى القضية المرفوعة من طرف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء في المقال "إن إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمنزلة دعوة لاستيقاظ العديد من الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التي دعمت الحرب الإسرائيلية الوحشية من خلال التواطؤ ومحاولة توجيه النقاش بشأن حقيقة ما يحدث في غزة، ودعم إسرائيل دبلوماسيا وتزويدها بالأسلحة".

ومن جهة أخرى، يرى خبراء -في تحليلات لهم نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"- أن الضربات التي نُفذت ضد الحوثيين في اليمن من غير المرجح أن تردعهم، مستبعدين فرضية وقف الجماعة هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر.

وحسب تقرير الصحيفة، فقد تمكن الحوثيون من تعزيز قدراتهم العسكرية خلال السنوات الماضية.

ومن جهتها، كتبت "فايننشال تايمز" أن الضربات التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا في اليمن "تثير مخاوف من توسيع الصراع بالمنطقة" لافتة إلى أن هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر أجبرت البيت الأبيض على إعادة حساباته رغم محاولات الرئيس جو بايدن التحكم في نطاق الحرب في قطاع غزة.

وفي نفس السياق، رأت صحيفة "لوموند" أن عملية "حارس الازدهار" -التي أطلقت بضغط من الولايات المتحدة لتأمين سفن الشحن- لم تحظ بدعم كبير من الغرب، وكتبت أن "علامة ذلك الفشل في حشد تعزيزات دفاعية لإنجاح المهمة".

وترى الصحيفة الفرنسية أن تردد الدول الغربية -وفي مقدمتها الأوروبية- ساهم في عزلة الولايات المتحدة في المنطقة.