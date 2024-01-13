"المقاومة الإسلامية بالعراق" تعلن قصف أهداف داخل فلسطين المحتلة

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" -التي تضم عددا من الفصائل العراقية- أمس الجمعة أنها قصفت أهدافا داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيانين منفصلين، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها هاجمت بالسلاح "المناسب" فجر أمس "هدفا عسكريا صهيونيا في فلسطين المحتلة بالقرب من حديقة نهر الأردن".

كما أعلنت أنها هاجمت بالسلاح المناسب "هدفا حيويا في أم الرشراش (إيلات)" متوعدة بالاستمرار بدك "معاقل العدو بالمزيد من الهجمات".

وسبق أن قالت "المقاومة الإسلامية" -أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي- إنها استهدفت منصة حقل كاريش الإسرائيلي للغاز، وأكدت أن الهجوم أصاب الهدف بصورة مباشرة، كما قالت إنها قصفت هدفا في أم الرشراش (إيلات) المحتلة أقصى جنوب إسرائيل على البحر الأحمر "بالأسلحة المناسبة".

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها شنت هجمات بمسيّرات وصواريخ ضد القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في كل من العراق وسوريا.