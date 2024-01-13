الفيلسوف المغربي طه عبد الرحمن: طوفان الأقصى دفاع عن النفس من 6 أوجه

قال الفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن إن عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي تعد بحق دفاعا عن النفس، مستنكرا مطالبة إسرائيل دول العالم بإدانتها.

وأوضح عبد الرحمن -في بيان- أن هذه المطالبة الإسرائيلية باطلة من الوجوه الآتية على الأقل:

الوجه الأول أن إسرائيل طرف محتل، فيكون الطوفان عبارة عن دفع لسابق الاحتلال.

والوجه الثاني أن إسرائيل مارست الحصار، برا وبحرا وجوا، على غزة لمدة 18 سنة، فهذا الطوفان هو دفع لهذا الحصار بعد أن ظل الغزاويون يطالبون برفعه طيلة هذه المدة، ولا مجيب.

والوجه الثالث أن المنطقة التي جرى فيها الطوفان ليست جزءا من دولة إسرائيل التي اعترفت بها الأمم المتحدة في 1948 بحدود مخصوصة، وإنما هي منطقة استولت عليها إسرائيل فيما بعد هذا التاريخ؛ وعلى هذا، فإن الطوفان ينم عن إرادة الفلسطينيين استعادة هذه المنطقة المسلوبة.

والوجه الرابع أن الرواية الإسرائيلية عن الطوفان تضمنت "أكاذيب وأباطيل فاضحة" أقرت ببعضها، بعض المصادر الإسرائيلية نفسها.

والوجه الخامس أن دولة إسرائيل "كيان احتلالي بإطلاق"، فلم تنشأ ولم تتوسع إلا بطرد الفلسطينيين من أرضهم التاريخية منذ 75 سنة.

والوجه السادس أن الاحتلال، كائنا ما كان، يوجب على ضحيته مقاومته، فما الظن باحتلال "مبني على أساطير غابرة تدعو إلى إبادة السكان الأصليين".

وختم عبد الرحمن بالقول إن "الشر المطلق الذي تمثله إسرائيل" جعلها تقلب القيم رأسا على عقب، فتعتبر الدفاع عن النفس من حقها، لا من حق المعتدى عليه.

ومنذ عملية طوفان الأقصى، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى اليوم السبت، 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، وفقا لبيانات وزارة الصحة في القطاع.

وفي ردها على دعوى جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية، نفت إسرائيل عبر فريقها القانوني -في جلسة أمس الجمعة- ارتكاب إبادة جماعية وادعت أن حربها على غزة "دفاع عن النفس".