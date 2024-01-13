الجيش الإسرائيلي يغِير على عدة قرى جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الجمعة، إن طائرات حربية (تابعة) أغارت على قرى اللبونة ورامية وعيتا الشعب جنوب لبنان.

وأضاف في بيان "شنت مقاتلات سلاح الجو قبل قليل غارات استهدفت مناطق قرى اللبونة ورامية وعيتا الشعب".

وتابع "في إطار الهجوم، تم تدمير عدد من البنى التحتية التي تستخدمها منظمة حزب الله".

من جهة ثانية، أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "تم خلال نهار الجمعة رصد عدد من عمليات إطلاق القذائف من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق مختلفة" شمال إسرائيل، دون مزيد من التفاصيل.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، مما خلّف قتلى وجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وقد تصاعدت المواجهات، منذ أن اغتالت إسرائيل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) و6 من كوادرها في غارة جوية بالضاحية الجنوبية لبيروت يوم 2 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما اغتالت إسرائيل القيادي الميداني البارز في "حزب الله" وسام طويل، عبر غارة استهدفت سيارته جنوب لبنان في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.