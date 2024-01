وزير بريطاني: مقتل الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا مأساة إنسانية

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد إن مقتل أول صحفيين في عام 2024، حمزة الدحدوح -نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح– ومصطفى ثريا في غزة هو مأساة إنسانية أخرى لهذا الصراع، وفق تعبيره.

وأشار أحمد -في تدوينة على منصة إكس اليوم الجمعة- إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية للصحفيين والإعلاميين في غزة.

وأضاف أن بريطانيا تدين كل الهجمات على الإعلاميين وتجدد التأكيد على ضرورة حمايتهم.

The deaths of the first journalists of 2024, Hamza Al Dahdouh and Mustafa, in Gaza are another human tragedy of this conflict. 2023 was the deadliest year for journalists & media workers in Gaza. 🇬🇧 condemns attacks on all media workers & reaffirms the need to protect them.

— Lord (Tariq)Ahmad of Wimbledon (@tariqahmadbt) January 12, 2024