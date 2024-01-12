أخبار|فلسطين

وزير بريطاني: مقتل الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا مأساة إنسانية

صورة تجمع الصحفيين الشهيدين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا
الصحفيان الشهيدان حمزة الدحدوح (يسار) ومصطفى ثريا (الجزيرة)
12/1/2024

قال وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللورد طارق أحمد إن مقتل أول صحفيين في عام 2024، حمزة الدحدوح -نجل مراسل الجزيرة وائل الدحدوح– ومصطفى ثريا في غزة هو مأساة إنسانية أخرى لهذا الصراع، وفق تعبيره.

وأشار أحمد -في تدوينة على منصة إكس اليوم الجمعة- إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية للصحفيين والإعلاميين في غزة.

وأضاف أن بريطانيا تدين كل الهجمات على الإعلاميين وتجدد التأكيد على ضرورة حمايتهم.

وكانت شبكة الجزيرة الإعلامية قد أدانت اغتيال الزميلين الصحفيين وإصابة الصحفي حازم رجب  الذي أصيب إصابة بالغة في قصف إسرائيلي شمال رفح جنوبي قطاع غزة في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت الشبكة إن اغتيال الدحدوح وثريا -اللذين كانا في طريقهما لتأدية عملهما الصحفي في القطاع- يؤكد من جديد ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية واللازمة بحق قوات الاحتلال لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وقد عمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى استهداف الزميل وائل الدحدوح وعائلته بشكل ممنهج، فاستشهدت زوجته وابنه وابنته وحفيده في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كما تم استهدافه وزميله المصور الشهيد سامر أبو دقة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

المصدر : الجزيرة