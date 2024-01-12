هؤلاء أعضاء فريق جنوب أفريقيا القانوني بمحاكمة إسرائيل في لاهاي

استمعت محكمة العدل الدولية في لاهاي -أمس الخميس- إلى مرافعة جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وضرورة وقف الحرب الدائرة هناك.

ويتكون الفريق القانوني لجنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في لاهاي -وفق تقرير بثته الجزيرة- من أساتذة قانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان، وهم:

جون دوغارد

أستاذ قانون سابق في جامعات جنوب أفريقيا.

عمل مدير مركز دراسات قانونية.

عمل قاضيا خاصا لدى محكمة العدل الدولية.

أديلا هسيم (عديلة هاشم)

قاضية سابقة وعضوة في جمعية جوهانسبرغ للمحامين.

عضوة في منظمة حقوقية بجنوب أفريقيا.

تمبيكا نجكوكايتوبي

محام بارز.

عضو نقابة المحامين في جوهانسبرغ.

عضو لجنة الخدمة القضائية.

ماكس دو بليسيس

محام متخصص في القانون العام وحقوق الإنسان والقانون الدولي.

تشيديسو راموغالي

محام متخصص في قضايا حقوق الإنسان.

عمل في المحكمة الدستورية (لجنة حقوق الإنسان).

سارة بودفين جونز

محامية متخصصة في القانون العام.

ليراتو زيكالالا

متخصصة في القانون الدولي لحقوق الإنسان.

عضوة في منظمة "محامون ضد الإساءة".

فوغان لوي

محام متمرس في بريطانيا.

متخصص في القانون الدولي.

ترافع في قضايا أمام محكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية.

عمل قاضيا في النيابة بالمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

بليني ني غرالايغ

محامية معتمدة لدى المحكمة الجنائية الدولية.

خبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي العام والقانون الجنائي.

وكان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا قد علق على مرافعة بلاده في لاهاي، قائلا إنه لم يشعر قط بالفخر الذي يشعر به اليوم، مؤكدا أن الهدف من فتح دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية هو وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة.