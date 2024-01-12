كردستان العراق.. إسقاط مسيّرة مفخخة قرب مطار أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق إسقاط طائرة مسيّرة مفخخة كانت تستهدف قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الأميركية المتمركزة قرب مطار أربيل مساء الخميس، وهو الهجوم الثاني خلال 24 ساعة.

وأفاد بيان -صادر عن جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم- بأنه تم إسقاط طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها "مليشيات غير شرعية"، استهدفت القاعدة العسكرية للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية في مطار أربيل الدولي مساء الخميس.

وكان جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم قد أفاد مساء الأربعاء بهجوم مماثل، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق مسؤوليتها عنه.

وأفاد مسؤولون أميركيون بوقوع أكثر من 100 هجوم ضد مصالح أميركية في العراق وسوريا منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أيام من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتبنّت معظم تلك الهجمات "المقاومة الإسلامية في العراق" التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق، ونحو 900 في سوريا في إطار مكافحة تنظيم الدولة ضمن التحالف الدولي الذي أنشئ في عام 2014.