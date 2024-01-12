غارات الاحتلال تتواصل على غزة وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا بحي المشاعلة غربي دير البلح وسط قطاع غزة، وقال إن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة تدور في جنوبي القطاع بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال.

كما أفاد المراسل أيضا بتعرض حي الصبرة بمدينة غزة لقصف إسرائيلي عنيف.

وقال الدفاع المدني بغزة إن عددا كبيرا من الشهداء والجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي على حي الصبرة، ولم نتمكن من الوصول إليهم.

وشنت المقاتلات الإسرائيلية غارة جوية على مخيم البريج وسط قطاع غزة، الذي تحاصره قوات الاحتلال منذ عدة أيام.

وأفاد المراسل بتعرض عدة مخيمات في غزة من بينها النصيرات والبريج والمغازي لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف صباح اليوم.

10 مجازر

وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت أنها أحصت 10 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية، وأوضحت أن أكثر من 120 شهيدا سقطوا في تلك المجازر.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء الذين سقطوا جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 23 ألفا و469 فلسطينيا، في حين ارتفع عدد المصابين إلى 59 ألفا و604 آخرين.

وشيع في مخيم رفح -اليوم الجمعة- 10 فلسطينيين كانوا قد استشهدوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو سنيمة في منطقة الشوكة شرقي مخيم رفح.

عمليات المقاومة

وكانت كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- أعلنت أمس الخميس أن مقاتليها بالاشتراك مع سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي– تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للعدو بقذائف هاون من العيار الثقيل شرق مدينة خان يونس.

وأوضحت القسام أن مقاتليها تمكنوا من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة في أحد المنازل، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلنت القسام -أيضا- استهداف 8 آليات إسرائيلية، منها دبابتا ميركافا وجرافة وناقلة جند وتدمير إحداها، وذلك في مناطق بشرق خان يونس وشرق مخيم النصيرات.

وفي خان يونس أيضا، تمكن مقاتلو القسام من استهداف قوة إسرائيلية خاصة تحصنت في مبنى، بقذيفة "الياسين 105″، واشتبكوا معها بالأسلحة الرشاشة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.

وأعلنت سرايا القدس قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في محيط بني سهيلا شرق خان يونس.

وقالت السرايا إن "مقاتليها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة التاندوم، بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة". وسيطروا على طائرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" بدون طيار في جباليا أيضا.

من جانبه، قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن قوات الجيش في مدينتي المغازي وخان يونس قتلت 18 مسلحا خلال عملياتها العسكرية في المنطقة.

وأكد المتحدث العسكري العثور على 300 من فتحات الأنفاق في خان يونس، وتدمير عشرات الأنفاق أيضا.