بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة وانشغال كثيرين بمتابعته، لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى، قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الجمعة، 12 يناير/كانون الثاني 2024، بعيدا عن الحرب على غزة:

ملايين الأطفال ضحايا بالسودان

حذرت رئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في السودان مانديب أوبريان من أن استمرار الحرب في البلاد سيؤدي إلى "كارثة جيلية" أول ضحاياها 24 مليون طفل سوداني.

وأوضحت أن النزاع خطر على سلامة هؤلاء الأطفال "وبالتالي مستقبل البلاد، مما يترتب عليه عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها"، مشيرة إلى أن 20 مليون طفل لن يذهبوا إلى المدرسة هذا العام إذا لم يحدث تدخل عاجل.

حماس متهمة في الدانمارك

قالت الشرطة الدانماركية إن 7 أشخاص يشتبه في إعدادهم لهجوم "إرهابي" أحبطته الشرطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي لديهم ارتباط بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنها لم تكشف أي تفاصيل إضافية، علما بأن جلسات القضية مغلقة.

وكانت الدانمارك أعلنت في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي توقيف 3 أشخاص في إطار تحقيق حول مخطط هجوم وصف بالإرهابي، ثم ارتفع عدد المشتبه بهم لاحقا إلى 7.

اتفاق أوكراني بريطاني

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باتفاق أمني "غير مسبوق" بين بلاده وبريطانيا التي يزور رئيس وزرائها ريشي سوناك كييف.

من جهته، قال سوناك إنه يبعث بزيارته المفاجئة للعاصمة الأوكرانية "إشارة قوية" بشأن دعم بلاده لكييف عبر زيادة المساعدات العسكرية وتسليم آلاف الطائرات المسيرة بشكل غير مسبوق.

روسيا ترفض "قرصنة القرن"

وصفت وزارة الخارجية الروسية الخطة الأميركية لمصادرة ما يصل إلى 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا بأنها "قرصنة القرن الـ21″، وقالت إن موسكو سترد بشدة إذا حدث ذلك.

واتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد "غطاء قانوني" لسرقة الأصول السيادية الروسية، وهي خطوة حذرت موسكو مرارا من أنها تنتهك القانون الدولي وتقوض النظام المالي العالمي.

عملية اعتقال تركية بالخارج

قالت وكالة الأناضول إن الاستخبارات التركية اعتقلت القيادي بحزب العمال الكردستاني سرهات بال في عملية خارج الحدود ثم أحضرته إلى البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن الاستخبارات حددت مكان بال الملقب بـ"فرات" في إحدى دول الشرق الأوسط -دون تسميتها- وتمكنت من اعتقاله أثناء محاولته الهروب إلى أوروبا.

تحذير صيني لتايوان

تعهد الجيش الصيني بسحق أي مساع لاستقلال تايوان، قبل يوم من انتخابات رئاسية حاسمة في الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع جانغ شياوغانغ في بيان إن "جيش التحرير الشعبي الصيني يحافظ على مستوى تأهب مرتفع في كل الأوقات وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لسحق محاولات استقلال تايوان بشكل حازم مهما كان شكلها".

صواريخ أميركية لكوسوفو

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستبيع كوسوفو قريبا صواريخ مضادة للدبابات للدفاع عن "وحدة وسلامة أراضيها".

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن واشنطن قبلت طلب بريشتينا شراء 246 صاروخا من طراز جافلين، وهو سلاح يقدمه حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى أوكرانيا لتدمير العربات المدرعة للقوات الروسية.