بمبادرة من التحالف البريطاني.. مسيرات مرتقبة لنصرة غزة في 45 دولة

أعلن التحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا عن مسيرات عالمية لنصرة غزة غدا السبت في أكثر من 120 مدينة، ضمن 45 دولة حول العالم.

وفي بيان للتحالف، قال إنه "من المتوقع أن تصدح المسيرة العالمية لنصرة فلسطين في لندن، بوصفها حدثا محوريا ضمن إطار يوم التضامن العالمي من أجل غزة في جميع أنحاء العالم".

ويُتوقع أن يشارك فيها مئات آلاف المحتجين، بالتزامن مع مظاهرات أخرى في أكثر من 120 مدينة ضمن 45 دولة، وفقا للبيان.

وأوضح بيان التحالف أن "هذه الفعالية الكبرى تأتي بتنظيم من حملة التضامن مع فلسطين، والمنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا".

و"تستهدف الجموع الحاشدة إرسال رسالة قوية إلى الحكومة البريطانية والمجتمع الدولي بأسره، وتكثيف الضغط من أجل حمل إسرائيل على وقف هجماتها الوحشية المستمرة على غزة"، بحسب البيان.

ووفقا للبيان، فإن هذا الحراك الجماهيري "بمثابة محاكمة شعبية عالمية للاحتلال لإحقاق الحق وإرساء العدل ونبذ الظلم ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني".

وتأتي هذه التظاهرات المرتقبة في وقت تواصل فيه محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 98 يوما.

وذكر البيان أنه في خضم هذه المظاهرات يشكل التحقيق الذي تُجريه محكمة العدل الدولية "معلما بارزا ورمزيا"، مضيفا أن "هذا التحقيق القانوني لا يبرز خطورة الجرائم المزعومة فقط، بل يبرز كذلك تحولا ملموسا في الرأي العام العالمي، فضلا عن بيان أوجه القصور في المبررات التي تقدمها حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الجمعة 23 ألفا و708 شهداء، و60 ألفا و5 مصابين معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.