لماذا لم ترفع أي دولة عربية الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل؟

قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن هناك إيجابية أن تكون جنوب أفريقيا هي التي رفعت الدعوى ضد إسرائيل بمحكمة العدل الدولية، وسط ازدياد التساؤل حول لماذا لم ترفع أي دولة عربية القضية.

وشرح عزم – في حوار خاص مع الجزيرة نت- بأن ذلك يأتي لكونها دولة غير عربية، مما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي مقابل طرف إسرائيلي، إضافة إلى أن جنوب أفريقيا لديها خبرة ولديها تجربة مهمة جدا في مسألة اللجوء إلى القانون الدولي.

وأشار إلى أن ذلك لا يمنع السلبية والاستغراب من عدم قيام الدول العربية باستنفاد كل الأدوات القانونية والدبلوماسية المتاحة من أجل الحصول على الحقوق العربية.

ضغوط أميركية

وتابع الخبير القانوني قائلا إن الولايات المتحدة مارست في الماضي ضغوطا كبيرة على الفلسطينيين حتى لا يذهبوا إلى القانون الدولي، والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما قال للرئيس الفلسطيني محمود عباس -عندما اتجهت فلسطين للحصول على العضوية الدائمة في الأمم المتحدة للحصول على عضوية منظمات دولية والدخول في اتفاقات دولية- "أنت كمن يستخدم قنبلة نووية".

وهو بذلك يقصد أن هناك تحفظات أميركية خطية ورسمية لإسرائيل للعمل على منع الفلسطينيين والعرب من اللجوء إلى القانون الدولي والمنظمات الدولية ومنع عضوية فلسطين حتى في الأطر الدولية.

وشرح أستاذ الشؤون الدولية إنه بالعودة إلى موضوع اليونيسكو -على سبيل المثال- ومنظمات أخرى سنجد أن الولايات المتحدة قامت بالانسحاب منها وتجميد عضويتها ردا على قبول المنظمة عضوية فلسطين، وبالتالي تقدم واشنطن أيضا الحماية القانونية والسياسية لإسرائيل، ليس فقط الدعم العسكري.

وأكد أنه انطلاقا من ذلك مارست أميركا ضغطا كبيرا على الدول العربية حتى لا تلجأ إلى القانون الدولي أو المنظمات الدولية.

محاولة سابقة

وذكر عزم أن أوباما وافق في نهاية عهدته على طرح مشروع قانون يدين المستوطنات، وهو القرار الذي صدر برقم 2334 وقدمته مصر، وفي ذلك الوقت حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب -الذي كان قد فاز بالانتخابات ولم يتسلم موقعه بعد- أن يقنع إدارة أوباما بأن ترفض القرار وتستخدم حق النقض (الفيتو)، لكن إدارة أوباما لم تستجب.

فطلب ترامب في ذلك الوقت من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي كان على علاقة سيئة مع إدارة أوباما- أن تسحب مصر مشروع القرار، مقابل وعد بأنه ستكون هناك محاولة لحل شامل للقضية الفلسطينية وتحسين العلاقات الأميركية المصرية.

واستخلص الخبير القانوني أن عدم لجوء الدول العربية لمحكمة العدل الدولية، راجع للضغوط الأميركية بالدرجة الأولى.

وكانت محكمة العدل الدولية بدأت ظهر اليوم الخميس أولى جلساتها بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.