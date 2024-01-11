عبد الملك الحوثي: أي اعتداء أميركي لن يبقى دون رد

قال زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيين) عبد الملك الحوثي إن أي اعتداء أميركي على عناصر الجماعة في البحر الأحمر لن يبقى دون رد، مؤكدا أن موقف واشنطن ولندن لن يمنع الجماعة من الاستمرار في وقف الجرائم الإسرائيلية، وفق تعبيره.

وأضاف أن أي رد من هذا القبيل سيكون أكبر من الرد الأخير الذي استهدفت فيه طائرات الجماعة المسيرة وصواريخها سفينة أميركية في البحر الأحمر.

ومضى قائلا "نحن أكثر عزما لاستهداف السفن المرتبطة بإسرائيل ولن نتراجع عن ذلك".

وأردف "العدو الإسرائيلي يصر على ارتكاب الجرائم وفرض الحصار وممارسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني".

وكانت جماعة الحوثي قد توعدت في وقت سابق من أن أي تحالف أميركي في البحر الأحمر لن يوفر الأمن للسفن الإسرائيلية.

‏ويستهدف الحوثيين بصواريخ ومسيّرات سفن شحن في البحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من إسرائيل وإليها، تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدعم أميركي.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، في 18 ديسمبر/كانون الأول الفائت، تشكيل قوة عمل بحرية باسم "حارس الازدهار" تضم 10 دول، بينها دولة عربية واحدة هي البحرين، بهدف مواجهة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.