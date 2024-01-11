بينما يستمر عدوان إسرائيل على غزة.. ما أبرز أحداث العالم اليوم؟

في ظل العدوان الذي تشنه إسرائيل على قطاع غزة وانشغال كثيرين بمتابعته؛ لا يخلو العالم من أخبار وتطورات أخرى، قد تكون مهمة لفئات من القراء، ولذلك تهتم الجزيرة نت بتقديم هذه الخدمة لهم.

وفي ما يلي أبرز أخبار العالم اليوم الخميس، 11 يناير/كانون الثاني 2024، بعيدا عن الحرب على غزة:

محاكمة ترامب المدنية تدخل شوطها الأخير

تدخل محاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المدنية في نيويورك بتهمة الاحتيال المالي اليوم الخميس شوطها الأخير مع تقديم محاميه مرافعاتهم الختامية.

ويعتبر فريق الدفاع عن ترامب منذ بدء المحاكمة في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول أمام محكمة مانهاتن الفدرالية، أن الملف فارغ من الناحية القانونية.

وترامب الساعي للعودة إلى البيت الأبيض، متهم مع نجليه إريك ودونالد جونيور، بتضخيم قيمة أصولهم العقارية من ناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف بشكل كبير على مدى سنوات للحصول على قروض مصرفية وعقود تأمين بشروط أفضل.

وتطالب المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس -التي قدمت الدعوى المدنية بحقهم في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي- بتغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات.

نواز شريف يطلق حملته الانتخابية في باكستان

قال مساعدون لرئيس الوزراء الباكستاني الأسبق نواز شريف إن حزبه سيبدأ حملته الانتخابية الأسبوع المقبل بعد أيام من سماح المحكمة العليا له بالترشح لولاية رابعة.

ويبدو أن الحملة لانتخابات الثامن من فبراير/شباط، والتي تأجلت من نوفمبر/تشرين الثاني، ستكون سباقا باهتا في بيئة سياسية غامضة بعد سجن المنافس الرئيسي لشريف، وهو رئيس الوزراء الأسبق عمران خان، واستبعاده من المنافسة.

مكافحة ألغام البحر الأسود

أعلنت تركيا وبلغاريا ورومانيا -اليوم الخميس- إقامة تحالف لحماية الملاحة الدولية وسواحلها من الألغام العائمة التي يمكن أن تجرفها المياه من الشواطئ الروسية أو الأوكرانية.

وتهدف "مبادرة مكافحة الألغام في البحر الأسود" -التي وقّعت في إسطنبول- إلى ضمان أمن صادرات الحبوب الأوكرانية على طول السواحل الرومانية والبلغارية، وهو طريق بديل للملاحة أقيم بعد ممر الحبوب الذي نددت به روسيا صيف 2023.

وتمهيدا لهذا التحالف أنشأت تركيا "مجموعة بحرية لمكافحة الألغام في البحر الأسود" في أغسطس/آب 2023 بعدما رفضت موسكو تمديد اتفاق الحبوب الذي أطلق قبل عام برعاية الأمم المتحدة.

والتقى وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار، وأتاناس زابريانوف نائب وزير الدفاع البلغاري، وزير الدفاع التركي يشار غولر لتوقيع التفاهم الذي سيتناوبون على رئاسته كل 6 أشهر.

الحرب الروسية على أوكرانيا

حذّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس من أن "أي توقف" لبلاده في الدفاع عن نفسها في مواجهة الغزو الروسي سيساعد موسكو على إعادة التسلح و"سحقنا".

وأضاف أن "حربا طويلة الأمد" لن تصب في مصلحة أوكرانيا أيضا. وأكد "نحن ضد هذه الحرب من البداية وسنبقى كذلك حتى النهاية".

وعلى الصعيد الميداني، أصيب 11 شخصا بجروح، بينهم صحفيون أتراك، في قصف صاروخي روسي طال مساء الأربعاء فندقا في مدينة خاركيف شمال شرق أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف إن أحد الجرحى بحالة خطرة للغاية، مشيرا إلى أن القصف تم بصاروخين وألحق أضرارا بعدد من المباني الأخرى، بما في ذلك مبنيان سكنيان.

في المقابل، قال حاكم بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا الخميس إن منطقته تمر بـ"أوقات صعبة" جرّاء القصف الأوكراني الأخير عليها، بعد أن ترك مئات السكان بينهم أطفال عاصمة المنطقة بعد ضربات خلّفت أكثر من 20 قتيلا.

الإكوادور في "حالة حرب"

أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن بلاده في "حالة حرب" ضد العصابات الإجرامية المرتبطة بتهريب المخدرات التي تسببت بموجة غير مسبوقة من أعمال العنف في البلاد أسفرت عن سقوط 14 قتيلا على الأقل منذ الاثنين الماضي.

ويُجري مئات الجنود دوريات في الشوارع شبه المقفرة في العاصمة كيتو بينما يختبئ السكان في منازلهم خوفا من دوامة جديد من العنف تثير قلق المجتمع الدولي.

وأثار هروب أدولفو ماسياس زعيم عصابة تشونيروس الملقب باسم "فيتو" من سجن غواياكيل الذي يخضع لحراسة مشددة، وحركة تمرد في عدد من سجون البلاد، ردا قاسيا من الرئيس دانيال نوبوا الذي انتخب الخريف الماضي بناء على وعود بإعادة الأمن في البلاد.

وزير الخارجية المصري يصل إريتريا

وصل وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة غير معلنة مسبقا.

وتأتي الزيارة وسط توتر بين جارتي إريتريا، الصومال وإثيوبيا، وفي ظل رفض مصري لموقف أديس أبابا.

ومؤخرا، وقّعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، تمهد الطريق لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر.

زلزال بقوة 6.4 درجات في أفغانستان

هزّ زلزال قوي شمال شرق أفغانستان اليوم وشعر به السكان في كابل وصولا إلى إسلام آباد في باكستان المجاورة.

وأفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي أنه تم تحديد مركز الزلزال الذي بلغت قوته 6.4 درجات في منطقة جورم في ولاية بدخشان الواقعة في منطقة هندو كوش الجبلية. ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.