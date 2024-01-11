إيران تعتقل 35 شخصا على صلة بهجمات كرمان

اعتقلت السلطات الإيرانية 35 شخصا على صلة بالانفجار المزدوج الذي وقع في الثالث من يناير/كانون الثاني الحالي في مدينة كرمان جنوبي إيران وأدى إلى مقتل أكثر من 100 شخص وجرح العشرات، حسبما نقلت وكالة تسنيم للأنباء شبه الرسمية عن وزارة المخابرات الإيرانية.

وقالت الوزارة إنها حددت حتى الآن هوية أحد الانتحاريين الاثنَين، وهو مواطن من طاجيكستان دخل إيران بشكل غير قانوني يوم 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت أنها ستنشر المزيد من المعلومات في وقت لاحق حول الانتحاري الثاني، مضيفة أن الاعتقالات جرت في عدة محافظات إيرانية.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن في الرابع من يناير/كانون الثاني الجاري مسؤوليته عن انفجاري كرمان، وفقما نقلته وكالة رويترز عن بيان للتنظيم في قنوات تابعة له على تليغرام.

وتوعدت طهران بالانتقام ردا على الهجوم الذي وُصف بأنه الأكثر دموية في إيران منذ الثورة الإيرانية التي أطاحت بالنظام الملكي في إيران عام 1979.

وقال المرشد الإيراني علي خامنئي إن "الرد على انفجاري كرمان سيكون قاسيا وجنود طريق قاسم سليماني لن يتحملوا الجريمة"، كما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".