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نائبة رئيس وزراء بلجيكا تعتزم تقديم مقترح لمقاضاة إسرائيل

Belgian Vice-Prime Minister Petra De Sutter attends a media conference after a meeting of the National Security Committee regarding the COVID-19 situation and new relevant rules in Brussels, Friday, Feb 12, 2021. (Didier Lebrun, Pool via AP)
دي سوتر: بلجيكا لا يجب أن تكتفي بمشاهدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدون فعل شيء (أسوشيتد برس)
10/1/2024

أعلنت نائبة رئيس الوزراء البلجيكية أن بلادها لا يمكن أن تبقى صامتة تجاه التهديد الذي أطلقته إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وأشارت إلى أنها ستقدم اقتراحا لحكومتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في رفع دعوى قضائية ضد تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأفادت دي سوتر، وهي ممثلة حزب الخضر الفلمنكي في الائتلاف الحاكم، في بيان عبر منصة "إكس" أن بلجيكا لا يجب أن تكتفي بمشاهدة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة بدون فعل شيء حيال ذلك.

وحثت على دعم الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق القطاع.

ويذكر أن دي سوتر قد أعربت في وقت سابق على ضرورة مقاطعة إسرائيل بسبب العدوان على غزة، حيث يُسقط الجيش الإسرائيلي القنابل مثل المطر على المدنيين.

وفي نهاية العام الماضي، قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، حيث اتهمتها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة. ومن المقرر أن تُعقد جلسات الاستماع في المحكمة في 11 و12 يناير/كانون الثاني الحالي.

المصدر : وكالة الأناضول