شاهد..مركبة إسرائيلية تدهس جثة شهيد في طولكرم

أظهر‭ ‬‬مقطع التقطته كاميرا مراقبة خارج منزل في ضاحية أكتابا بمدينة طولكرم بالضفة الغربية، مركبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تدهس مرات عدة جثة شهيد فلسطيني قُتل برصاص الاحتلال خلال عملية دهم.

ولم تعلّق إسرائيل على اللقطات التي ظهرت بعد أن قالت شرطة الحدود الإسرائيلية -الاثنين الماضي- إن قوات كوماندوس تابعة لها دهمت طولكرم لاعتقال أحد المطلوبين، وقتلت 3 مقاومين فلسطينيين في اشتباك.

وأظهرت لقطات الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي القوات الإسرائيلية تقتل 3 شبان فلسطينيين وهم يخرجون من المنزل، وأكد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطينيين الثلاثة مباشرة في الرأس.

كما أظهرت اللقطات مركبة تابعة للقوات الإسرائيلية تقترب من جثتين على الأرض وتسير فوق إحداهما، قبل أن تتوقف فوق ساقي الشهيد.

وكان الجيش الإسرائيلي قد ترك الشبان الثلاثة ينزفون بعد أن أطلق النار عليهم، وبعد انسحابه تمكنت سيارات الإسعاف من الوصول إليهم، ونقلتهم إلى مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الحادث في بيان، قائلة إنه يعبّر عن "ثقافة الحقد والكراهية والتطرف".

ومنذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كثّف الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية، وزاد من وتيرة الاقتحامات والدهم للمدن والبلدات والمخيمات، مما أسفر عن استشهاد 341 فلسطينيا، وإصابة نحو 3950 واعتقال 5755، حسب مصادر رسمية.