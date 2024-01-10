شاهد.. القسام تلتحم مع جنود الاحتلال وتدمر آليات عسكرية في مدينة غزة

نشرت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مقطع فيديو يظهر التحام مقاتليها مع جنود وآليات إسرائيلية في عدد من محاور القتال بمدينة غزة.

وأظهر الفيديو أحد مقاتلي القسام وهو يفجّر دبابة إسرائيلية من على مسافة أمتار قليلة، كما أظهر رصد المقاومة طائرة استطلاع دون طيار.

وفي منطقة أخرى، قنص أحد المقاتلين دبابة خلال مرورها من أمام منزل كان يقف فيه متأهبا لقصفها.

كما أظهر الفيديو العديد من عمليات التفجير لدبابات في مناطق أخرى مختلفة، فضلا عن رصد تمركز قوة إسرائيلية بطائرة مسيرة، قبل قصفها بقذائف الهاون من جهات عدة.

وظهر مقاتلو القسام وهم يشتبكون بالأسلحة الرشاشة مع جنود الاحتلال داخل أحد المنازل المدمرة، ثم قصفوا جنودا كانوا يتحصنون في عدد من البنايات.

وعرض الفيديو بندقية آلية وطائرة مسيرة استُولي عليهما بعد العمليات، إلى جانب أجزاء من دبابات "ميركافا" دُمّرت.