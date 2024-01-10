شاهد.. القسام تستدرج قوة إسرائيلية داخل نفق بغزة

بثت قناة الجزيرة مشاهد لكمين نفذه مقاتلو كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- استهدف قوة إسرائيلية داخل نفق في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وأظهرت أولى المشاهد طائرة "كواد كابتر" -مسيرة تابعة لسلاح المشاة بجيش الاحتلال- وهي تحوم فوق المنطقة التي تحتوى نفقا، ثم يظهر أحد عناصر القسام وهو يتحدث لرفاقه عبر شبكة الاتصالات الخاصة، ويقول لهم إن القوة الخاصة الإسرائيلية بدأت بالدخول.

وظهر أفراد جيش الاحتلال مدججين بالأسلحة ومعززين بكلاب بوليسية وكاميرا مراقبة، قبل أن يطبق مقاتلو القسام الكمين عليهم بعد استدراجهم، إذ فتحوا الرشاشات النارية باتجاههم قبل تفجير عبوة ناسفة.

ودأبت كتائب القسام، منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، على بث مشاهد ولقطات تظهر استهداف قوات وآليات إسرائيلية بقذائف مضادة للدروع والأفراد في مختلف محاور القتال بقطاع غزة، إضافة لعمليات القنص والكمائن المحكمة خلف خطوط جيش الاحتلال.