حماس: مواقف واشنطن من محاكمة إسرائيل في لاهاي استخفاف بالقانون الدولي

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأربعاء أن المواقف الأميركية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا لمحاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية، "استخفاف" بالقانون الدولي.

وقالت الحركة -في بيان- إن "المواقف التي عبّر عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من دعوى جنوب أفريقيا والمواقف الأميركية في هذا الشأن هي محاولة لتعطيل أدوات العدالة الدولية عن القيام بدورها، في إطار دعمها الكامل للمجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد المدنيين في القطاع".

وفي السياق، دعت حماس "الإدارة الأميركية مجددا إلى التوقف عن سياساتها التي تطيل أمد العدوان، والإبادة المرتكبة في قطاع غزة"، بحسب البيان.

وطالبت الحركة واشنطن "بالعمل فورا على وقف هذا العدوان الإجرامي، والكف عن العبث بالقوانين والأنظمة الدولية، لصالح كيان الإرهاب وجرائم الحرب الصهيوني".

وأمس الثلاثاء، قال بلينكن في ختام مباحثات أجراها مع مسؤولين في إسرائيل، إن دعوى جنوب أفريقيا "يشتت جهود احتواء التصعيد" في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن "دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بلا أساس".

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، غدا الخميس، الاستماع إلى مواقف إسرائيل وجنوب أفريقيا على مدى يومين، التي تهدف إلى محاكمة تل أبيب على ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان قاس منذ أكثر من 3 أشهر.

ومن المتوقع أن تقرر المحكمة وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لاحقا، كيفية سير مداولاتها في هذه القضية.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية.

وكانت جنوب أفريقيا، علقت في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على حربها المدمرة في غزة.

وسبق ذلك استدعاء جنوب أفريقيا سفيرها لدى إسرائيل، للتشاور بشأن الهجمات على القطاع الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي عدوانا على غزة خلّف حتى الثلاثاء 23 ألفا و357 شهيدا، بالإضافة إلى 59 ألفا و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، و"دمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.​​​​