جيرمي كوربن يدعو بريطانيا لدعم جنوب أفريقيا في محاكمة إسرائيل

دعا زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن الحكومة البريطانية إلى دعم شكوى جنوب أفريقيا التي تقدمت بها أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بارتكاب "أعمال إبادة" في عدوانها على قطاع غزة.

وكتب كوربن على منصة إكس قائلا "في كل يوم، يتم ارتكاب فظائع أخرى لا توصف في غزة. ملايين الأشخاص حول العالم يدعمون جهود جنوب أفريقيا لمحاسبة إسرائيل. لماذا لا تستطيع حكومتنا القيام بذلك؟" وذلك عقب تدخل قام به في البرلمان.

وفي مقابلة مع الإعلامي بيرس مورغان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سُئل كوربن ما لا يقل عن 15 مرة عما إذا كان سيصف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالإرهابية لأنه رفض تصنيفها كذلك.

وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن كوربن نشر في مقال لاحق بمجلة "تريبيون" أن حماس جماعة إرهابية، لكنه أضاف أن إسرائيل ترتكب أعمالا إرهابية أيضا.

Every day, another unspeakable atrocity is committed in Gaza.

Millions of people around the world support South Africa's efforts to hold Israel to account. Why can't our government? pic.twitter.com/CZuw530pEL

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) January 8, 2024