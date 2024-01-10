رد قيادي حوثي على مذيعة في الـ"بي بي سي" يشعل مواقع التواصل

أثار عضو المجلس السياسي الأعلى لجماعة "أنصار الله الحوثيين" محمد علي الحوثي، تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما وبّخ مذيعة في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، شككت بجدوى استهداف الجماعة السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر.

وردا على سؤال للمذيعة عما حققه الحوثيون من استهدافهم للمصالح الإسرائيلية، واصفة تلك الهجمات بأنها "جعجعة بلا طحين" ولم تلحق أي ضرر بإسرائيل، قال محمد علي الحوثي "إذن لماذا تدعو أميركا إلى تحالف دولي ضدنا ما دامت تلك الهجمات لم تحقق أي شيء؟".

وتساءل المسؤول الحوثي "إلى أي معلومات تستندين عندما تقولين إن إسرائيل لم يلحق بها أي ضرر والموانئ المحتلة في فلسطين أصيبت بشلل تام؟ أنت التي تجعجعين بأسئلتك التي بلا ‏طحين".

تغطية صحفية: "أنتِ التي تجعجين بلا طحين بأسئلتك، وهل نتنياهو وبايدن يسكنان في شقة واحدة"؟! قيادي بـ "أنـصـ ـار الله" يرد على أسئلة مذيعة "بي بي سي" ويوضح الموقف اليمني من فلسطين وغـزة والاحــتـلال الإسرائيلي وأمريكا. pic.twitter.com/ylguqTTbfQ — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 7, 2024

وردا على سؤال آخر عن علاقة الحوثيين بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وهم يبعدون أميالا عما يجري، قال المسؤول الحوثي متهكما "يعني بايدن ونتنياهو يسكنون في شقة واحدة؟ والرئيس الفرنسي يسكن في نفس الطابق؟ ورئيس الوزراء البريطاني يسكن في نفس العمارة؟ أم أن بينهم وبين إسرائيل آلاف الأميال؟".

واتهم محمد علي الحوثي محطة الإذاعة البريطانية بالانحياز لإسرائيل، ورد بسخرية على تعليق للمذيعة قالت فيه إن محطتها تلتزم الحياد في تغطيتها للحرب، "أنت تعرفين أنك لا تستطيعين الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية، ولا تستطيعين التحدث بحرية عن الجانب الفلسطيني، لأن التوجه لديكم في بريطانيا معروف، كل من يتحدث أو يقف أو يدعم الجانب الفلسطيني يتم شطبه، يعني قد تفقدين وظيفتك".

ابدع محمد علي الحوثي بالرد على المذيعة والقناة فلكل مقام مقال ولابد أن يلاقي السؤال قدره بما يناسبه من الاجابة يبدو ان القصف اليمني له أنواع عديدة منها المدمر للقنوات . pic.twitter.com/Vy8oxsfFpD — د. هشام الصالح (@dr_hesham_law) January 8, 2024

وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي المقابلة على نطاق واسع، وأشادوا بقوة ردود المسؤول الحوثي. وجاء في تدوينة للدكتور هشام الصالح في حسابه بمنصة إكس: "أبدع محمد علي الحوثي بالرد على المذيعة والقناة فلكل مقام مقال، ولا بد أن يلاقي السؤال قدره بما يناسبه من الإجابة، يبدو أن القصف اليمني له أنواع عديدة؛ منها المدمر للقنوات".

في حين وصف مدون آخر يدعى فضل المتوكل، ردود محمد علي الحوثي بـ"القصف العنيف".

الأستاذ #محمد_علي_الحوثي يرد على أسئلة مذيعة "بي بي سي" ؟؟

_ أنتِ التي تجعجين بلا طحين بأسئلتك، وهل نتنياهو وبايدن يسكنان في شقة واحدة"؟!

ههههههههههههههههههههههههه قصف عنيف pic.twitter.com/aWtTnwH3x8 — فضل المتوكل 🇾🇪 (@FaDL2OOk) January 7, 2024

وكان الحوثيون قد كثفوا هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر احتجاجا على الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأوقفت شركات شحن مختلفة عملياتها في البحر الأحمر، وحولتها بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا.

وكانت أميركا قد أعلنت تشكيل تحالف متعدد الجنسيات تشارك فيه عدة دول عبر دوريات مشتركة جنوب البحر الأحمر وخليج عدن، ضمن ما أطلق عليها عملية "حارس الازدهار" لمواجهة التهديدات التي تواجه سفن النقل البحري.

وقد تعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات إلى أن توقف إسرائيل عدوانها على قطاع غزة، وحذروا من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا تعرضت الجماعة نفسها للاستهداف.