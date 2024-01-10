انتهاكات وحشية في حقهن.. ماذا يحدث لنساء السودان؟

أثارت الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في السودان غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وتزايدت التقارير والإحصاءات التي تتحدث عن الانتهاكات المرتكبة بحق النساء في السودان، منذ اندلاع القتال في السودان بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المعروف بـ(حميدتي).

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي كثير من الشهادات لسودانيات قصصن ما تعرضن له من اعتداءات وانتهاكات بحقهن، من قبل ما وصفوها بالمليشيات.

فماذا يحدث لنساء السودان؟

انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل فيديوهات عديدة تم تداولها على نطاق واسع تُظهر الواقع الأليم الذي تعيشه بعض السودانيات، منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ حوالي 9 أشهر، حيث غزت منذ أسابيع وسوم (هاشتاغ) #اغتصاب_نساء_السودان و#احموا_النساء_من_الإغتصاب في السودان موقع إكس، في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني عن انسحاب قواته من مدينة ود مدني في ولاية الجزيرة، واستيلاء قوات الدعم السريع عليها

ونشر موقع السودان بلس مؤخرا وثائقيا بعنوان سقوط الأقنعة، يحمل شهادات بعض النسوة اللواتي تعرضن للاغتصاب.

سقوط الأقنعة

يُوثِّق هذا الوثائقي، مُختلف الانتهاكات والجرائم التي اقترفتها مليشيا الدعم السريع ،ومازالت تُمارسها ما وطئت أقدامهم بقعة من بقاع السودان، فهو رسالة للعالم التي تُبيِّن السجل الأسود لهذه المليشيا المُتمرِّدة.

https://t.co/MuCG8PtKmf — Sudan Plus سودان بلس (@SudanPlusNews) January 7, 2024

وتحدثت بعض المدوِّنات عن وضع النساء في السودان مطالبات المنظمات الحقوقية بالتدخل.

النساء يانااااس وضع النساء في غزة و السودان

حرام عليكو كرامه النساء حسبي الله ونعم الوكيل #GazaGenocide #احموا_النساء_من_الإغتصاب #غزة_تُباد #السودان_خارج_التغطية_الإعلامية — دعاء 🌸 (@Doaahamddy) January 8, 2024

ولفهم أكثر حول ما يحدث للنساء في السودان، سألت الجزيرة نت الدكتورة والإعلامية السودانية صديقة محمد علي جاد الله عما يحدث للنساء في بلدها، ووصفت الدكتورة صديقة الوضع بالمخزي والمخجل جراء ما يفعله أفراد الدعم السريع من انتهاك لحرمة النساء.

واتهمت الدكتورة صديقة في شهادتها قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات وحشية بحق النساء، في المناطق التي يسيطرون عليها ووصفت الوضع الحالي بالخطير جدا.