السعودية تعلن 5 أنواع من الإقامات الجديدة "المميزة" للأجانب

أعلن مركز الإقامة المميزة الحكومي في السعودية اليوم الأربعاء، إطلاق 5 أنواع من الإقامات الجديدة "المميزة" ضمن جهود تسهيل دخول الأجانب إلى أراضيها.

وذكر المركز في بيان أن الإقامات الخمس تتمثل في إقامة تمنحها لأصحاب "الكفاءة الاستثنائية" و"المواهب"، و"مستثمر أعمال"، و"رائد أعمال" و"مالك عقار".

ويأتي الإطلاق بالتزامن مع سريان قرار سعودي يقضي بعدم شمول شركات أجنبية في عطاءات أو مشروعات تتبع المملكة، طالما لا تملك هذه الشركات أي فروع لها داخل البلاد.

وأطلق مركز الإقامة المميزة اليوم الأربعاء منصته الإلكترونية الجديدة، التي تهدف لتسهيل وتيسير إجراءات التقديم على الإقامة المميزة، ومتابعة طلبات المتقدمين.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، يأتي إطلاق المنتجات الخمسة لتتناسب مع كل فئة، حيث صُممت إقامة "كفاءة استثنائية" لكل كفاءة إدارية وصحية وعلمية وبحثية، ممن لديهم المهارات أو الخبرات النوعية، أو كبار التنفيذيين الذين يسهمون في نقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، بينما صُممت إقامة "موهبة" للمواهب والمتخصصين في المجالات الثقافية والرياضية، ليكونوا جزءا من الحراك الثقافي والرياضي والتطور المستمر.

كما صُممت إقامة "مستثمر أعمال" للمستثمرين الراغبين بالاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في المملكة، والاستفادة من الفرص والمزايا التنافسية التي تقدمها، وتطوّر بيئة الأعمال فيها.

وتُمنح إقامة "رائد أعمال" لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الرائدة وذات الأفكار الجديدة والإبداعية، الراغبين في إطلاق أعمالهم أو تطوير شركاتهم الناشئة في المملكة، ليكونوا مشاركين في رحلة التحول الاقتصادي الطموحة.

وخُصصت إقامة "مالك عقار" لمالكي العقار الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، والاستقرار في المملكة.