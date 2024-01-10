إسبانيا تدعو الدول الغربية للاعتراف بدولة فلسطين

دعا رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز -اليوم الأربعاء- الدول الغربية إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

جاء ذلك في كلمة بافتتاح مؤتمر السفراء الثاني بالعاصمة مدريد، أشار فيها سانشيز إلى أن إسبانيا اتخذت "موقفا متزنا" عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وبدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال سانشيز إن الطريق الذي يجب أن يُنتهج حاليا يتمثل في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار وعقد مؤتمر دولي للسلام بمجرد انتهاء الأعمال العدائية، وينبغي التوصل إلى حل جدي ومقنع على أساس صيغة الدولتين بدعم من المجتمع الدولي.

وأشار إلى أن بعض الدول الغربية لا تزال غير معترفة بدولة فلسطين رغم اعتراف أكثر من 130 دولة بها، مضيفا أنه ينبغي البدء بمناقشة جادة لضمان اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.

وأردف "من الضروري تنفيذ حل يقوم على الاعتراف بدولتين ويضمن تعايش فلسطين وإسرائيل معا في سلام وأمن".

يشار إلى أن سانشيز كرر خلال الفترة الأخيرة انتقاداته للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتبرا أن ما يحدث من استهداف للمدنيين "غير مقبول".

وتسببت تصريحاته في غضب إسرائيلي، إذ قال وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إيلي كوهين إن هذه التصريحات كررت "ادعاءات كاذبة" و"أعطت دفعة للإرهاب"، وتلا ذلك التراشق استدعاء لسفراء البلدين.

وأعلنت الحكومة الإسبانية سابقا أن إحدى أولوياتها هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنها لا تريد القيام بذلك منفردة لذا تسعى لإقناع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، مثل ألمانيا وفرنسا، بذلك.