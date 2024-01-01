المدمرة الإيرانية "ألبرز" تدخل البحر الأحمر

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن المدمرة "ألبرز"، ضمن الأسطول رقم 94 في القوات البحرية بالجيش الإيراني، عبرت مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر.

وأضافت الوكالة أن الأسطول الإيراني ينفذ مهام روتينية في المياه الدولية، لتأمين خطوط الملاحة، ومواجهة القرصنة البحرية، فضلا عن مهام أخرى، حسب الوكالة.

واستهدف الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن سفنا إسرائيلية أو متوجهة لإسرائيل في البحر الأحمر منذ نوفمبر/تشرين الثاني، رفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي مواجهة ذلك حوّلت الكثير من شركات الشحن الكبرى سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا الأطول والأكثر تكلفة كبديل لقناة السويس التي يمر عبرها نحو 12% من التجارة العالمية.

ومنذ مطلع عام 2009، بدأ الجيش الإيراني مهماته في المياه الحرة لتأمين خطوط الملاحة ومحاربة القراصنة وغيرها من المهام.

وعام 2019، انضمت المدمرة "ألبرز" إلى الأسطول الجنوبي لبحرية الجيش الإيراني بعد إجراء إصلاحات رئيسية وتركيب أنظمة تقنية جديدة.

وانضمت هذه المدمرة إلى الأسطول البحري في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران عام 1972، وتزن 1550 طنا وتبلغ سرعتها أكثر من 36 عقدة.

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يشهد البحر الأحمر توترات بعد أن أعلنت جماعة الحوثي دعم الفلسطينيين بعد الحرب المدمرة التي يشهدها قطاع غزة، وهددت بمهاجمة أية سفن تعبر مضيق باب المندب ترتبط بإسرائيل أو ترسو بموانئها.