أخبار|فلسطين

مغردون يتفاعلون مع صواريخ القسام بداية العام الجديد

مدة الفيديو 02 minutes 22 seconds
عمر زقزوق
1/1/2024

نشر أحد المغردين أمس أمنيته مع دخول العام الجديد 2024، وقال المدون في تغريدته "أتمنى من كتائب القسام في هذه الليلة ليلة رأس السنة عند الساعة الثانية عشرة نشر أحد فيديوهاتها وليكن أقواها ليرى العالم كله قوة صواريخ الحق مقابل هوان الألعاب النارية".

وبالفعل تحققت أمنيته فمع دخول الدقائق الأولى من عام الجديد 2024 نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وضواحيها، وسط تكبير واحتفالات الأهالي.

"Happy New Year"، هكذا احتفى الغزيون مع لحظة إطلاق كتائب القسام دفعاتها الصاروخية باتجاه تل أبيب، هذه الاحتفالات انعكست على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سادت حالة من الابتهاج والفرح مع الفيديو الجديد للقسام.

 

وقال مدونون "رغم جراح أهالي غزة إلا أن القسام أبت إلا أن تشارك تل أبيب فرحتها باحتفال العام الجديد، ففي ساعة الصفر مباشرة أمطرتها بألعاب نارية أضاءت سماءها بأنوار جميلة من القنابل والصواريخ وجعلت العيد في الملاجئ أجمل. هكذا هو الوفاء للجار الصهيوني"، بحسب تعبير أحدهم.

وأشار متابعون إلى أن استهداف القسام تل أبيب بصواريخ "إم-90" ومع الدقائق الأولى للسنة الجديدة هي رسالة صمود وتحد من القسام إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأضافوا أن القسام تحتفل بالعام الجديد بطريقتها إذ أمطرت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، بعد 87 يوما من الوحشية والهمجية والإبادة الجماعية، إنه أسوأ عام في تاريخ إسرائيل، بحسب رأيهم.

وعلق بعض المتابعين أن المقاومة الفلسطينية في غزة لا تترك فرصة دون أن ترسل رسائلها للعدو، ورسالة الليلة: لا يمكنكم الاحتفال برأس السنة، ستبدأ سنتكم بصواريخ على رؤوسكم لا يمكنكم تخويف أهل غزة دون أن يخاف مستوطنوكم، وأن جعبة المقاومة حبلى بما سيفاجئكم، وفق تعبيراتهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة، ونشرت حسابات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر صواريخ القسام في سماء تل أبيب، وأظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي خلفتها صواريخ القسام في تل أبيب.

المصدر : الجزيرة + وكالات + مواقع التواصل الاجتماعي