مغردون يتفاعلون مع صواريخ القسام بداية العام الجديد

نشر أحد المغردين أمس أمنيته مع دخول العام الجديد 2024، وقال المدون في تغريدته "أتمنى من كتائب القسام في هذه الليلة ليلة رأس السنة عند الساعة الثانية عشرة نشر أحد فيديوهاتها وليكن أقواها ليرى العالم كله قوة صواريخ الحق مقابل هوان الألعاب النارية".

اتمني في هذه الليلة من كتائب القسام عند الساعة الثانية عشر نشر أحد فيديوهاتها لا بل ليكون أقواهم ليرى العالم كله قوة صواريخ الحق مقابل هوان الالعاب النارية

لإثبات ان العالم ذو قيم إنسانية قذرة — Mohamed Khattab (@itskhatt) December 31, 2023

وبالفعل تحققت أمنيته فمع دخول الدقائق الأولى من عام الجديد 2024 نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه تل أبيب وضواحيها، وسط تكبير واحتفالات الأهالي.

"Happy New Year"، هكذا احتفى الغزيون مع لحظة إطلاق كتائب القسام دفعاتها الصاروخية باتجاه تل أبيب، هذه الاحتفالات انعكست على منصات التواصل الاجتماعي، إذ سادت حالة من الابتهاج والفرح مع الفيديو الجديد للقسام.

وقال مدونون "رغم جراح أهالي غزة إلا أن القسام أبت إلا أن تشارك تل أبيب فرحتها باحتفال العام الجديد، ففي ساعة الصفر مباشرة أمطرتها بألعاب نارية أضاءت سماءها بأنوار جميلة من القنابل والصواريخ وجعلت العيد في الملاجئ أجمل. هكذا هو الوفاء للجار الصهيوني"، بحسب تعبير أحدهم.

وأشار متابعون إلى أن استهداف القسام تل أبيب بصواريخ "إم-90" ومع الدقائق الأولى للسنة الجديدة هي رسالة صمود وتحد من القسام إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وأضافوا أن القسام تحتفل بالعام الجديد بطريقتها إذ أمطرت تل أبيب برشقة صاروخية كبيرة، بعد 87 يوما من الوحشية والهمجية والإبادة الجماعية، إنه أسوأ عام في تاريخ إسرائيل، بحسب رأيهم.

حق الجوار:

رغم جراح غزة، أبت #كتائب_القسام إلا أن تشارك تل أبيب فرحتها باحتفال #العام_الجديد_2024

ففي ساعة الصفر مباشرة امطرتها بألعاب نارية أضاءت سماءها بأنوار جميلة من القنابل والصواريخ وجعلت العيد في الملاجئ أجمل.

هكذا هو الوفاء للجار الصهيوني.#تل_أبيب#حي_علي_الجهاد pic.twitter.com/g5eh7YbEdq — د.حمود النوفلي (@hamoodalnoofli) January 1, 2024

#القسام يحتفل بالعام الجديد بطريقته ويمطر سماء #تل_ابيب برشقة صاروخية كبيره ، بعد 87يوم من الوحشية والهمجية الصهيونية والإبادة الجماعية.

أنه أسواء عام في تاريخ #إسرائيل.#طوفان_الاقصى pic.twitter.com/HCbD5cb3uA — ناجي مثنى🇵🇸♥️🇾🇪 (@naji_mothana) December 31, 2023

وعلق بعض المتابعين أن المقاومة الفلسطينية في غزة لا تترك فرصة دون أن ترسل رسائلها للعدو، ورسالة الليلة: لا يمكنكم الاحتفال برأس السنة، ستبدأ سنتكم بصواريخ على رؤوسكم لا يمكنكم تخويف أهل غزة دون أن يخاف مستوطنوكم، وأن جعبة المقاومة حبلى بما سيفاجئكم، وفق تعبيراتهم.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن إسرائيل استقبلت السنة الجديدة بوابل من الصواريخ من قطاع غزة، ونشرت حسابات إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر صواريخ القسام في سماء تل أبيب، وأظهرت مقاطع أخرى الأضرار التي خلفتها صواريخ القسام في تل أبيب.