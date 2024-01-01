شي يبدي استعداده للعمل مع واشنطن من أجل علاقات مستقرة

أبدى الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الاثنين، استعداده للعمل مع الولايات المتحدة لتعزيز علاقات ثنائية "مستقرة"، وذلك بمناسبة الذكرى 45 للعلاقات الدبلوماسية الصينية الأميركية التي رحب بها زعيما البلدين، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية صينية.

وتبادل شي والرئيس الأميركي جو بايدن التهنئة بالمناسبة، وفق ما ذكرت قناة "سي سي تي في" الحكومية التي قالت، إنه "في الأول من يناير/كانون الثاني تبادل الرئيس شي جين بينغ ورئيس الولايات المتحدة جو بايدن رسائل التهنئة، لمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".

وقال شي، إنه يتعين على بكين وواشنطن "تنفيذ إجراءات ملموسة لتعزيز التنمية المستقرة والصحية والمستدامة للعلاقات بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت قناة "سي سي تي في" أن الزعيم الصيني أكد أنه "مستعد للعمل مع الرئيس بايدن لمواصلة الدفع بالعلاقات الصينية الأميركية قدما، وإفادة الصين والولايات المتحدة وشعبيهما، وتعزيز السلام والتنمية في العالم".

وقال شي -وفق المصدر ذاته-، إن "التزام الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون (الذي يستفيد منه الجميع) هو الطريقة الصحيحة للتفاعل بين الصين والولايات المتحدة".

يشار إلى أن رئيسي البلدين التقيا في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووعدا بتحسين الاتصالات بين الدولتين.

وقد تبادل الرئيس الصيني -أيضا- في ليلة رأس السنة الجديدة، التهاني بالعام الجديد مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يصادف هذا العام ذكرى مرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وروسيا.