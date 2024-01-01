شاهد.. القسام تدمر آليات للاحتلال وتستهدف جنودا تحصنوا بمنزل شرقي غزة

بثت الجزيرة مشاهد حصرية جديدة للمعارك الضارية بين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجيش الاحتلال الإسرائيلي في حيي التفاح والدرج شرقي مدينة غزة.

وأظهرت المشاهد استهداف عدد من جنود الاحتلال كانوا قد تحصنوا بأحد المنازل في حيي التفاح والدرج بالأسلحة والقذائف المضادة للتحصينات.

كما تضمنت المشاهد استهداف آليات ودبابات الاحتلال بحالتي الحركة والثبات بقذائف مضادة للدروع وإصابتها بشكل مباشر، مما أدى إلى اندلاع النيران فيها.

ودأبت القسام على توثيق عملياتها ضد قوات وآليات جيش الاحتلال في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تستخدم قذائف مضادة للأفراد والدروع والتحصينات، إلى جانب الكمائن المحكمة وعمليات القنص الدقيقة.