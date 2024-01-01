زيلينسكي يتوعد روسيا بمليون طائرة مسيّرة

توعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الأحد "بتدمير" القوات الروسية التي تشن منذ عامين حربا على بلاده، وكشف عن إنتاج مليون طائرة مسيرة ستدخل الخدمة هذا العام.

وفي رسالته للعام الجديد، قال زيلينسكي "في العام المقبل سيعاني العدو ويلات إنتاجنا المحلي"، مضيفا أن أوكرانيا سيكون لديها مليون طائرة مسيرة في ترسانتها عام 2024، إضافة إلى طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" يوفرها لها حلفاؤها الغربيون.

وتأتي رسالة العام الجديد بعد أقل من 72 ساعة على إطلاق موسكو وابلا من الصواريخ والمسيرات على المدن الأوكرانية، مما أسفر عن قتلى وجرحى في واحدة من أكبر الضربات الجوية منذ بداية الحرب.

وفي خطابه المتلفز الذي ترافق مع عرض صور مدفعية ومقاتلات أوكرانية، قال زيلينسكي "طيارونا يتقنون بالفعل (استخدام) طائرات "إف-16″ ومن المؤكد أننا سنراها قريبا في سمائنا. لذلك سيرى أعداؤنا كيف يبدو شكل غضبنا".

وحض زيلينسكي حلفاءه الغربيين على الحفاظ على دعمهم، مشددا على أن "الأوكرانيين أقوى من كل المؤامرات" ومحذرا من "كل المحاولات لتقليل التضامن العالمي وتقويض تحالف حلفائنا".