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زلزال بقوة 7.4 درجات يضرب اليابان وتحذيرات من تسونامي

A resident leaps over a traffic sign after checking his house that was damaged by a collapsed national highway in the town of Mashiki, in the Kumamoto Prefecture, southwestern Japan, 15 April 2016, where the strongest earthquake intensity of 7.0 magnitude was registered for the first time since the 2011 Tohoku earthquake and tsunami. Strong earthquakes hit southwestern Japan the evening of 14 April. Authorities said at least nine people died and over 1,000 were injured by the earthquake, now named the Kumamoto Earthquake. Eight of the nine victims were reported in the town of Mashiki.
آثار زلزال سابق ضرب اليابان (الأوروبية)
1/1/2024-|آخر تحديث: 1/1/202411:05 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن زلزالا بلغت قوته المبدئية 7.4 درجات ضرب شمال وسط اليابان اليوم الاثنين.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) على طول المناطق الساحلية في مقاطعات إيشيكاوا ونيغاتا وتوياما.

وقالت الوكالة إنه يُعتقد أن موجات تسونامي بارتفاع نحو 5 أمتار وصلت إلى نوتو في مقاطعة إيشيكاوا.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن شركة هوكوريكو للطاقة الكهربائية قولها إنها تتحقق من وجود أي خلل في محطاتها التي تعمل بالطاقة النووية.

المصدر : الجزيرة + وكالات