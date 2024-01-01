أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان قصير اليوم الاثنين سيطرتها على طائرة مسيرة إسرائيلية كانت في مهمة استخباراتية في بيت حانون، شمالي قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد استولت على طائرة إسرائيلية من طراز "سكاي لارك-2″، أمس الأحد. وبثت صورا للطائرة التي كانت في مهمة استخباراتية بمدينة بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

ومن جهتها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، في بيان أن مقاتليها دخلوا في اشتباكات عنيفة نشبت فجر اليوم الاثنين مع القوات الإسرائيلية التي توغلت في المناطق الشرقية والشمالية لمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت كتائب المقاومة الوطنية، الفرع العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن مقاتليها شاركوا في اشتباكات عنيفة وسط خان يونس، حيث أطلقوا قذيفة "آر بي جي" نحو آلية إسرائيلية، محققين إصابة مباشرة.

ولم تعلق تل أبيب بخصوص هذه الأنشطة العسكرية حتى الآن.

ويذكر أن كتائب القسام قد شنت هجوماً صاروخياً على تل أبيب ومناطق محيطة بها بسلسلة من الصواريخ من طراز "إم-90″، بالتزامن مع بداية العام الجديد ليلة أمس.

ومنذ "طوفان الأقصى" تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى الأحد عن استشهاد 21 ألفا و822 فلسطينيا، وإصابة 56 ألفا و451 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسببت في تدمير هائل للبنية التحتية وخلفت "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقًا لتقارير فلسطينية ودولية.