الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات بمدن وبلدات الضفة

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملات دهم واعتقال في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، التي تشهد غضبا متصاعدا ضد العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من بلدة قطنة غربي مدينة القدس المحتلة.

وفي الخليل جنوبي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال شابا واستولت على مركبة ومبالغ مالية. كما اعتقلت شابين في مدينة بيت لحم بعد مداهمة مخيم الدهيشة وقرية حوسان قرب المدينة.

وفي شمال الضفة، اعتقل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين من قرية بيت إيبا غربي مدينة نابلس، وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن الاحتلال دهم عددا من المنازل في القرية وفتشها وعبث بمحتوياتها.

ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ينفذ الجيش الإسرائيلي يوميا مداهمات واقتحامات لقرى وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس، تصاحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز، تزامنا مع عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وقد اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذه الفترة في الضفة الغربية المحتلة نحو 4900 فلسطيني، كما قتلت نحو 510 فلسطينيين، بينهم 111 طفلا، منذ مطلع العام 2023، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.