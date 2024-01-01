الإحصاء الفلسطيني: عام 2023 شهد أكبر حصيلة للشهداء منذ النكبة

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني إن عدد الفلسطينيين المقدر فـي نهاية عام 2023 بلغ نحو 14 مليونا و630 ألفا، مشيرا إلى أن عام 2023 شهد أكبر حصيلة للشهداء منذ نكبة 1948.

وحسب بيان أصدره الجهاز، أمس الأحد، حول أوضاع الفلسطينيين فإن 7.55 ملايين فلسطيني يقيمون فـي دولة فلسطين، يقيم أكثر من ثلثهم في قطاع غزة، ويضاف لهم 1.75 مليون فلسطيني في أراضي 1948، وما يقارب 6.56 ملايين في الدول العربية ونحو 772 ألفا في الدول الأجنبية.

وأشار إلى أن عام 2023 سجل أعلى نسبة قتلى بين الفلسطينيين منذ قيام إسرائيل في 1948، مشيرا إلى أن عدد الشهداء في فلسطين منذ بداية 2023، بلغ 22 ألفا و404 شهداء، منهم 22 ألفا و141 شهيدا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 98% منهم في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى اليوم الأخير من العام الحالي 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، ودمارا هائلا في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.