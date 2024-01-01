أبو عبيدة: نفذنا 42 مهمة عسكرية خلال 4 أيام

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الأيام الأربعة الماضية من تدمير 71 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وسط استمرار الاشتباكات في مختلف محاور قطاع غزة.

وأضاف أبو عبيدة أن مقاتلي القسام قتلوا 16 جنديا إسرائيليا وأصابوا العشرات بجروح متفاوتة، ونفذوا 42 مهمة عسكرية أوقعت عددا من الجنود قتلى وجرحى.

وتابع أنه خلال تلك المهام تم استهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معها من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لها.

وأكد أبو عبيدة أن كتائب القسام فجرت اليوم منزلين ونفقين في جنود إسرائيليين، كما فجرت حقل ألغام في آليات وجنود الاحتلال، إضافة إلى عمليتي قنص واستهداف مروحية في سماء القطاع، وأسقطت طائرتي استطلاع واستولت على طائرة درون.

كما قال إن مدفعية القسام دكت مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال بقطاع غزة، وأمطرت مدينة تل أبيب وسط الكيان بوابل من صواريخ "المقادمة 90".

واشتدت الاشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال اليوم الاثنين في حي التفاح ومخيم البريج وسط قطاع غزة، وفي خان يونس جنوب القطاع.

وكان جيش الاحتلال أعلن سحب المزيد من القوات شمال قطاع غزة وتسريح جنود من الاحتياط لتركيز القتال في خان يونس.