مناورات بحرية واسعة لدول الناتو في بحر البلطيق

تبدأ 14 دولة من حلف شمال الأطلسي (ناتو) بينها الولايات المتحدة، اليوم السبت مناورات بحرية واسعة النطاق بقيادة ألمانيا في بحر البلطيق، في عرض قوة في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وستجري العمليات التي تستمر حتى 23 سبتمبر/ أيلول، بصورة رئيسية قبالة سواحل إستونيا ولاتفيا (كانا جزء من الاتحاد السوفياتي)، بما يشمل مجاليهما البري والجوي، وفي القسمين الشرقي والأوسط من بحر البلطيق.

وتشارك نحو 30 سفينة وغواصة إضافة إلى حوالى 19 طائرة ووحدات برية مختلفة في تدريبات "نورذرن كوستس 23" السنوية، على ما أفادت البحرية الألمانية في بيان السبت.

وقال أميرال البحرية الألمانية إن أكثر من 3200 جندي سيتدربون "للمرة الأولى منذ بدء هذه المناورات عام 2007 على سيناريو واقعي في إطار الدفاع الأطلسي"، مشيرا إلى أنه سيقود فريقه قيادة التدريبات انطلاقا من روستوك على ساحل شمال شرق ألمانيا.

وصرح أنها المرة الأولى التي تتولى البحرية الألمانية "التخطيط وقيادة مناورات بهذا الحجم".

أهداف وتدريبات

وسيتم تدريب الجنود على الدفاع عن الموانئ كما على شن هجوم برمائي على أهداف برية. والهدف هو تعزيز التعاون بين القوات البحرية والبرية والجوية المشاركة، بحسب البحرية الألمانية.

وأطلقت ألمانيا تدريبات "نورذرن كوستس" عام 2007 وهي تتولى قيادتها مداورة مع الدنمارك والسويد وفنلندا.

وإلى جانب ألمانيا تشارك هذه السنة الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وفنلندا وإستونيا والدنمارك وكندا وبلجيكا وليتوانا ولاتفيا وهولندا وبولندا والسويد.

وأوضحت البحرية الألمانية أن مناورات "نورذرن كوستس 23" لن تقترب من كالينينغراد، الجيب الروسي الصغير في الاتحاد الأوروبي الذي سلحته موسكو بشكل كثيف، تفاديا لأي استفزاز.

يشار إلى أن روسيا تجري بانتظام تدريبات عسكرية في بحر البلطيق.