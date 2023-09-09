مشاهد من زلزال المغرب.. أبنية تنهار والناس يفترشون الشوارع

لحظات مرعبة عاشها سكان جنوب غرب مراكش في المغرب حين فاجأهم زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أودى بحياة المئات وسط دمار أبنية دفعهم للجوء إلى الطرقات.

إذ تداول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر رعبهم في اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، وهروبهم إلى الشوارع خوفا من انهيار منازلهم، حيث قضى بعضهم الليلة مفترشين الأرض.

كما نشروا صورا ومقاطع تظهر انهيار الأبنية إثر الزلزال، وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة، في حين يحاول السكان الهروب وتفادي الوقوع تحت الانهيار، وتجري الآن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وقد ظهر أحد الأشخاص في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبحث عن أولاده تحت أنقاض منزله.

مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023

وأظهرت صور شاركتها صفحات مغربية أعدادا من جرحى الزلزال يستلقون على أسرّة مستشفيات في ساحة مستشفى محمد السادس بمدينة مراكش، وقد بلغ عدد الضحايا 822 قتيلا و672 مصابا، بحسب وزارة الداخلية المغربية.

وتداول شهود عيان مقاطع مصورة تظهر تجمّع مواطنين أمام المستشفيات وسط حالة من التأهب في ظل استمرار توافد ضحايا الزلزال وارتفاع حصيلة الضحايا.

وفي إقليم الحوز، شارك المغاربة مقاطع تظهر دمار عدد من المنازل جراء تضرر قرية تلات نيعقوب، وتفقد الناس ممتلكاتهم.

يذكر أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، وحصيلة الضحايا لم تصل نهايتها بعد.