مشاهد من زلزال المغرب.. أبنية تنهار والناس يفترشون الشوارع
لحظات مرعبة عاشها سكان جنوب غرب مراكش في المغرب حين فاجأهم زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، أودى بحياة المئات وسط دمار أبنية دفعهم للجوء إلى الطرقات.
إذ تداول المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد مصورة تظهر رعبهم في اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، وهروبهم إلى الشوارع خوفا من انهيار منازلهم، حيث قضى بعضهم الليلة مفترشين الأرض.
#BREAKING🚨
PRAY FOR MOROCCO.Horror scenes after the earthquake at Morocco in the region of Marrakech 🇲🇦#BRUNO
,#McTominay#هزة_أرضية #المغرب #زلزال #زلزال_المغرب #Morocco #مراكش ,#Antony ,#ElNino ,#Brazil ,#Obamas ,#Nairobi ,#Tanzania ,#Railaodinga pic.twitter.com/EdZLQEkUdL
— I AM🖤 (@kelvin_talisman) September 9, 2023
#زلزال_المغرب
⛔جدار سور المدينة القديمة #مراكش بعد الهزة الأرضية pic.twitter.com/409gbIbxJ7
— الباثول (@batoul2nd) September 9, 2023
Large numbers of people refusing to return to their homes for fear of #aftershocks and further #collapse.#Morocco #earthquake #morocoearthquake #strongearthquake #marrakesh #marrakech #زلزال #sismo #Temblor #deprem #المغرب #مراكش #الداربيضاء #فاس pic.twitter.com/KEGjE4b7VP
— Zayn Ibrahim (@cheomski67) September 9, 2023
كما نشروا صورا ومقاطع تظهر انهيار الأبنية إثر الزلزال، وسيارات تضررت جراء تساقط حجارة، في حين يحاول السكان الهروب وتفادي الوقوع تحت الانهيار، وتجري الآن عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.
وقد ظهر أحد الأشخاص في فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبحث عن أولاده تحت أنقاض منزله.
مشهد مؤلم لأب مغربي يبحث عن اولاده💔 تحت الانقاذ في #مراكش #زلزال_المغرب pic.twitter.com/fS5n3x8kbr
— عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) September 9, 2023
#UPDATE 📸Search for survivors trapped under rubble as Morocco hit by deadly earthquake #Morocco #earthquake #morocoearthquake #strongearthquake #marrakesh #marrakech #زلزال #sismo #Temblor #deprem #المغرب #مراكش #الداربيضاء #فاس #Jawan #JoeBiden #Modi #Bharat #BharatMandapam pic.twitter.com/YhixyW8ShR
— Arun Gangwar (@AG_Journalist) September 9, 2023
#زلزال_المغرب
⛔جدار سور المدينة القديمة #مراكش بعد الهزة الأرضية pic.twitter.com/409gbIbxJ7
— الباثول (@batoul2nd) September 9, 2023
وأظهرت صور شاركتها صفحات مغربية أعدادا من جرحى الزلزال يستلقون على أسرّة مستشفيات في ساحة مستشفى محمد السادس بمدينة مراكش، وقد بلغ عدد الضحايا 822 قتيلا و672 مصابا، بحسب وزارة الداخلية المغربية.
وتداول شهود عيان مقاطع مصورة تظهر تجمّع مواطنين أمام المستشفيات وسط حالة من التأهب في ظل استمرار توافد ضحايا الزلزال وارتفاع حصيلة الضحايا.
وفي إقليم الحوز، شارك المغاربة مقاطع تظهر دمار عدد من المنازل جراء تضرر قرية تلات نيعقوب، وتفقد الناس ممتلكاتهم.
يذكر أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في المناطق التي ضربها الزلزال في المغرب، وحصيلة الضحايا لم تصل نهايتها بعد.