لحظات هلع وليلة في الشوارع.. الجزيرة تنقل شهادات متضرري زلزال المغرب

عاش سكان مناطق مغربية واسعة لحظات هلع جراء الزلزال الذي ضرب وسط البلاد مساء أمس الجمعة، وأوقع أكثر من ألف قتيل حتى الآن.

وأظهرت مقاطع فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بعض السكان وهم يبحثون عن ذويهم تحت الأنقاض، كما أظهرت قوة الهزة في مدينة زنيت التي تبعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال في الحوز.

وقال سكان للجزيرة إنهم شعروا بكل شيء يهتز من حولهم، وإن البيوت كانت تهتز يمنة ويسرة، وقد قضى كثيرون ليلتهم في الشوارع خشية الهزات الارتدادية.

وفي مدينة مراكش أقرب المدن الكبرى لمركز الزلزال، قضى سكان وسياح ليلتهم في الشوارع، وفي المدن القديمة لم تصمد بعض البنايات أمام قوة الهزة التي وصلت إلى ٧ درجات على مقياس ريختر، وسقط عديد من الضحايا.

أما الحوز، مركز الزلزال، فعاشت مأساة كبرى، إذ قال السكان للجزيرة إنهم فقدوا عديدا من ذويهم، وتحدثت سيدة عن فقدان أسرتها كاملة.

لم تتكشف بعد كل القصص التي حدثت في مركز الزلزال، كونها منطقة جبلية وعرة وغالبية القرى معزولة ويصعب الوصول إليها، لكن السكان يظهرون قوة في مواجهة الكارثة وينتظرون إنقاذ المفقودين.