296 قتيلا في أعنف زلزال يضرب المغرب منذ قرن

أفاد التلفزيون المغربي -نقلا عن وزارة الداخلية- بمصرع 296 شخصا على الأقل وإصابة العشرات في حصيلة أولية للزلزال الذي ضرب البلاد، مساء أمس الجمعة، ووصف بالأعنف منذ قرن.

وقالت الداخلية في بيان "في حصيلة أولية أسفرت هذه الهزة عن وفاة 296 شخصا بأقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت". كما سجلت إصابة 153 شخصا تم نقلهم إلى المستشفيات.

وذكر المركز الوطني للبحث العلمي والتقني -ومقره الرباط- أن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر.

ووصف رئيس قسم المعهد الوطني للجيوفيزياء المغربي هذا الزلزال -الذي ضرب جنوب غرب مراكش- بأنه الأعنف منذ قرن.

ومن جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء المغربية أن السلطات الصحية تناشد المواطنين التبرع بالدم لإنقاذ المصابين في الزلزال.

ونقل مراسل الجزيرة عبد المنعم العمراني -عن بيان مقتضب للمعهد الوطني للجيوفيزياء- أن الزلزال وقع حوالي الساعة الـ 11 مساء الجمعة (الساعة الـ 22 بتوقيت غرينتش) وكان مركزه إقليم الحوز جنوب غرب مراكش، وعلى عمق 8 كيلومترات.

وأضاف المراسل أن هذا الزلزال مختلف عن غيره، إذ إن الزلازل التي وقعت السنوات الماضية كانت لا تزيد قوتها على 3 أو 4 درجات، ويكون مركزها عادة في عمق البحر ولا يشعر بها سوى سكان المناطق الساحلية.

وقد أظهرت مقاطع مصورة بثت على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أشخاصا يهرولون في الشوارع، وأبنية تهتز.

