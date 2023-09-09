تعرف على الصفيحة التكتونية التي وقع بها زلزال المغرب المدمر

يقع المغرب على حدود الصفيحة التكتونية الأفريقية، وتوجد به فوالق عديدة يقع بعضها في إقليم الحوز، حيث وقع الزلزال الأخير الذي يبعد نحو 75 كيلومترا عن مراكش.

وضرب زلزال المغرب -مساء أمس الجمعة- على عمق نحو 18.5 كيلومترا، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، وشمل إقليم الحوز ومراكش وورزازات وشيشاوة وتارودانت أزيلال.

وأثر على المناطق القريبة، خصوصا مراكش، كما شعر به سكان مناطق أبعد مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء وأغادير والمحمدية.

وتم تسجيل هزة ارتدادية بعد نحو 20 دقيقة من الزلزال، وكانت بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ومركزها تارودانت.

وتحدث الزلازل بسبب الحركة المستمرة للصفائح التكتونية التي ترتطم ببعضها بعضا خلال حركتها المستمرة تحت الأرض.