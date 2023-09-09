الصين تستنفر قواتها مع عبور سفينتين غربيتين مضيق تايوان

أعلنت الصين اليوم السبت أن قواتها في حالة تأهب عالية أثناء عبور سفينتين حربيتين أميركية وكندية مضيق تايوان، الذي يشهد توترا متصاعدا منذ أشهر.

وقال المتحدث العسكري العقيد "شي يي" إن "قيادة المنطقة الشرقية لجيش التحرير الشعبي (الاسم الرسمي للجيش الصيني) نظمت قواتها البحرية والجوية لتتبع مسارهما بالكامل والبقاء في حالة تأهب عالية وفق القوانين والقواعد".

وأضاف في بيان أن "القوات في هذه المنطقة تبقى في حالة تأهب دائمة، وستدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين، إضافة للسلام والاستقرار الإقليميين".

وذكر المتحدث أن السفينتين اللتين اكتفى بالإشارة إليهما باسم "جونسون" الأميركية و"أوتاوا" الكندية، "بالغتا" في إظهار عبورهما المضيق.

ولطالما شددت بكين على أن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين وتعهدت باستعادة السيطرة عليها بالقوة إن لزم الأمر.

أما واشنطن فلا تعترف رسميا سوى ببكين، إلا أن الكونغرس يشترط بموجب قانون العلاقات مع تايوان، تزويد الجزيرة بالسلاح للدفاع عن نفسها.

وزادت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في الآونة الأخيرة من التشديد على أهمية ضمان "حرية الملاحة"، وعززوا لهذا الغرض من وتيرة عبور قطعهم البحرية لمضيق تايوان وبحر جنوب الصين بهدف التأكيد أنهما ضمن المياه الدولية وليس ضمن نطاق التحكم الصيني.