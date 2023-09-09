الجزائر تعزي في ضحايا زلزال المغرب وتفتح مجالها الجوي للرحلات الإنسانية

قدمت الجزائر -اليوم السبت- تعازيها في ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب، وأعلنت استعدادها للمساعدة، وفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية لنقل المساعدات والجرحى والمصابين.

وقالت الرئاسة الجزائرية -في بيان- إنها مستعدة "لتقديم المساعدات الإنسانية وكل إمكانياتها المادية والبشرية تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق، في حال طلب المغرب هذه المساعدة".

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الجزائرية إنها ستفتح مجالها الجوي أمام الرحلات الإنسانية والطبية إلى المغرب بعد الزلزال القوي هناك، الذي أودى بحياة 1037 شخصا.





وكانت الجزائر أعلنت صيف 2021 إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية بعد قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية "نعرب عن خالص التعازي لأسر الضحايا والشعب المغربي الشقيق إثر الزلزال الذي ضرب المغرب".

وقالت إن الجزائر تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدّة مناطق بالمملكة المغربية.

يذكر أن زلزالا بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ضرب المغرب مساء أمس الجمعة وأسفر عن وفاة 1037 شخصا وإصابة 721 آخرين بجروح، كما أدى إلى انهيار عدد من المباني، وفق تقديرات أولية أعلنتها وزارة الداخلية المغربية اليوم السبت.