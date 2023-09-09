استشهاد فلسطيني خلال مواجهات مع جيش الاحتلال

استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه التي أصيب بها، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل ميلاد منذر الراعي (16 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم العروب شمالي الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وكانت مواجهات اندلعت عند مدخل مخيم العروب، أطلق خلالها جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، والمعدني المغلف بالمطاط.

وقد أصيب الشهيد الراعي برصاصة في ظهره، ونُقِل وهو في حالة خطرة إلى مستشفى اليمامة في بيت لحم، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده متأثرا بإصابته.

وعادة ما تندلع مواجهات بين فتية وشبان فلسطينيين مع جيش الاحتلال المتمركز باستمرار عند النقطة العسكرية المقامة على مدخل مخيم العروب شمالي الخليل.

وتشهد الضفة الغربية منذ بداية العام حالة توتر شديد، على خلفية استمرار اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية لاعتقال من يصفهم بالمطلوبين، وجراء استمرار اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

ومنذ بداية العام الحالي استشهد 233 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين، بينهم 43 طفلا، و6 سيدات.